Le Iene: Elodie e Federica Pellegrini conduttrici

Martedì 5 ottobre partirà su Italia 1 la nuova edizione de Le Iene (si tratta della 25esima stagione).

TvBlog è in grado di anticipare che tra le novità ci sarà la moltiplicazione della conduzione femminile. Infatti, accanto ai confermatissimi Nicola Savino e Gialappa’s Band si alterneranno una decina di donne. Di chi si tratta?

Stando a quanto ci risulta, tra di loro ci saranno Elodie e Federica Pellegrini. La cantante (il cui nome era già circolato nei mesi scorsi – e che sta per pubblicare il suo nuovo brano, Vertigine) a marzo scorso ha affiancato Amadeus per una serata al Festival di Sanremo, mentre la nuotatrice campionessa olimpica è da tempo un volto televisivo, essendo anche arruolata come giudice di Italia’s got talent. Per quanto riguarda Le Iene, ci sarebbe in ballo anche la presenza di Sabina Guzzanti, che, però, per il momento non risulta confermata.

L’idea di Davide Parenti e del gruppo di lavoro della fortunata trasmissione di Italia 1 è che alla conduzione ci sia il meglio delle ragazze oggi in circolazione, ossia le donne che sanno il fatto loro e che raccontano un universo femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo.

Nella storia de Le Iene tante sono le donne che si sono avvicendate nella conduzione: dopo Simona Ventura sono arrivate Alessia Marcuzzi, Luciana Littizzetto, Ilary Blasi e la compianta Nadia Toffa. Ed ancora Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasha Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto e Geppi Cucciari, solo per citarne alcune.

Chi saranno le altre donne che affiancheranno Savino e Gialappa’s Band a Le Iene a partire dal 5 ottobre? Nelle prossime ore arriveranno le risposte.