Elodie conduttrice de Le Iene? L’ipotesi sul campo

Posti vacanti in quel de Le Iene. La nuova edizione dello storico programma di Davide Parenti in onda su Italia 1 sta per cambiare pelle ancora una volta. Fermi tutti, sia chiaro, il programma rimarrà (fino a prova contraria) saldamente ancorato alla ricetta che per oltre 20 anni l’ha caratterizzato, ma le nuove conduzioni danno sempre un sapore diverso al contesto in toto. Un po’ come se, da un giorno all’altro, dopo essersi abituati a bere sempre lo stesso tipo d’acqua, si cambiasse il marchio sperando che sia altrettanto buona, se non migliore.

Una certezza ce l’abbiamo: Alessia Marcuzzi non ci sarà e i motivi sono chiaramente ricondotti all’addio (momentaneo o chissà) da Mediaset. Un punto di domanda resta su Nicola Savino, le voci rivelano che lui sia pronto per sondare il nuovo progetto di Ritorno a scuola.

Qui sorge un retroscena riportato da TvZoom e riguarda la cantante Elodie. Dai successi musicali, l’ex talento uscito da Amici potrebbe approdare nello studio de Le iene insignita del titolo di conduttrice. Elodie “avrebbe accettato” scrive il sito ma con una sorta di paletto, ovvero: sì, ma da gennaio 2022. Questo perché l’artista (da 2.5 milioni di followers su Instagram) è impegnata nel suo nuovo progetto musicale che prossimamente vedrà la luce.

Dunque nulla è stato stabilito, ma è interessante andare a scovare il precedente con il programma: Elodie fu vittima de Le iene per uno scherzo trasmesso lo scorso ottobre 2020. Sua sorella, Fey, le fece credere di aver tradito la sua fidanzata con un uomo conosciuto in una palestra rimanendo pure incinta.

Conduttrice, sì. E l’ipotesi sul campo non è poi così impossibile da realizzare. Elodie nello scorso Sanremo è stata co-conduttrice per una sera a fianco di Amadeus. Su Il corriere della sera non aveva fatto segreto di come le piacesse il ruolo di “donna-spettacolo” citando Raffaella Carrà (ne cogliamo anche noi l’occasione ad una settimana esatta dalla scomparsa):

Mi sono riguardata ore di video su YouTube e quando ho visto la Carrà, star internazionale che ha sempre mantenuto un carattere italiano, è stato il punto di partenza. Avevo paura di cadere nel ridicolo o di passare per presuntuosa, la linea è sottile.

Dunque, chissà…