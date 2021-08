Da Grande con Alessandro Cattelan, il promo

La ‘Alessandro Cattelan Era‘ in Rai è ufficialmente cominciata, come? Con il lancio del primo spot promozionale di Da Grande, lo spettacolo che aprirà le porte al grande passo tanto agognato per anni. Dal buio di qualche improbabile studio disperso di mamma Rai ecco aprirsi a fatica un cono di luce, dall’alto precipita il conduttore. Si presenta in camicia estiva, pantalone e scarpe sportive. La caduta è così violenta che per qualche istante Cattelan rimane disteso a terra.

Per via della botta – ma chiaramente si tratta di un effetto – Cattelan si fa male e se ne lamenta. un lamento che prosegue per tutto il promo, fino al suo termine. Prova a rialzarsi, seppur dolorante toccandosi il gomito destro e la schiena. Si sposta dal cono, ma zoppica vistosamente. Una voce fuori campo serve la battuta “Alessandro Cattelan atterra su Rai 1“. Lo sketch altro non è che un chiaro omaggio alla storica sigla della serie TV Mr. Bean, l’attore Rowan Atkinson di quel cono e quella caduta ne ha fatto un patentino di riconoscimento e il successo, poi, ha parlato da sé.

Un atterraggio come piace a me: mr. Bean style! Cerco di rimettermi in sesto per Settembre. #dagrande il mio primo show su @RaiUno . Spero vi divertirete! pic.twitter.com/d7myFePkY6 — alessandro cattelan (@alecattelan) August 6, 2021

Cosa sappiamo di Da grande? Tutto è work in progress e a testimoniarlo è una prima clip ‘off the stage’ di Cattelan:

Ciao ragazzi grazie mille a tutti per l’accoglienza – dice da uno studio-cantiere – non vediamo l’ora di farvi vedere quello che stiamo preparando. Come in tutti i cantieri che si rispettano ci sono i signori che guardano, non vedo l’ora di incontrarvi tutti a settembre.

Diamo il benvenuto ad @alecattelan , che a settembre arriva su #Rai1 e #RaiPlay con il suo nuovo show “Da Grande”! pic.twitter.com/nZLpf0RBs9 — Rai1 (@RaiUno) August 5, 2021

Un passaggio alla tv pubblica in ballo da anni, una gavetta cominciata con le prime esperienze di conduzione al canale VIVA (poi All Music), passando per le fantasiose conversazioni con il pupazzo Ziggie su Italia 1 per poi tornare ancora alla musica, ma stavolta con la casacca di MTV addosso. Nel 2009 ecco un primo passo verso la tv pubblica, entra nel cast di Quelli che il calcio negli ultimi due anni condotti da Simona Ventura per poi firmare con Sky nel 2011. Da quel momento e per 9 lunghi anni ha abbracciato X Factor nonché il suo personale late show EPCC – E poi c’è Cattelan. Quei 9 anni son serviti ad una crescita sul campo, talmente vistosa a occhio nudo che qualcuno altrove si è morso le mani chiedendosi quando avrebbe mollato la presa del talent show di Sky. Il momento è dunque arrivato, il nome “Alessandro Cattelan”, abbondantemente citato per la conduzione del Festival di Sanremo e dell’Eurovision 2022 – livelli da fuoriclasse -, ora parte da un suo show alla domenica sera (e non è mica poco) e poi?

La data d’inizio di Da Grande, come anticipato in un retroscena TvBlog è quella di domenica 19 settembre 2021 in prima serata, Rai 1.