Da lunedì 3 giugno avrà inizio la programmazione estiva della Rai. Negli scorsi mesi abbiamo anticipato su TvBlog le novità e le conferme dei programmi del daytime (nella prima serata c’è calma piatta) e dei conduttori che li animeranno. Oggi siamo in grado di svelare che nel cast di Weekly, che da questa stagione si chiamerà Uno Mattina Weekly, è stata confermata Giulia Bonaudi.

Andiamo con ordine. A condurre il contenitore estivo del fine settimana di Rai1 (partenza fissata per sabato 8 giugno alle ore 8.30) per la terza edizione consecutiva sarà la riuscita coppia formata da Carolina Rey e Fabio Gallo (a proposito, una domanda: un tempo in tv non era abitudine promuovere nel palinsesto autunnale chi bene si comporta nel corso dell’estate?).

A completare il cast fisso ci sarà Giulia Bonaudi, che era arrivata, un po’ a sorpresa, lo scorso giugno per sostituire Incoronata Boccia, nel frattempo diventata dirigente della tv pubblica.

La giornalista italo-brasiliana, redattrice e inviata Rai (Report, Nemo, Io e te), all’interno di Uno Mattina Weekly si occuperà di attualità e informazione, mentre i due conduttori Rey e Gallo saranno impegnati sul fronte dell’intrattenimento.

Le nuove puntate di Uno Mattina Weekly andranno in onda dagli studi di via Teulada (e non più dalla Dear) in Roma. Il format non subirà particolari variazioni. Nel corso delle due ore di programma, infatti, saranno previsti collegamenti sul territorio e spazi dedicati alla cucina, all’insegna della leggerezza, per fare compagnia ai telespettatori nei sabato e nelle domeniche estive. L’inviata non sarà Rosanna Cacio, ma Bianca Luna Santoro (già vista a Camper e Top).