È stata sciolta la riserva sulla figura femminile che prenderà il posto di Incoronata Boccia a Weekly, il programma di Rai1 che tornerà in onda per la seconda stagione consecutiva in estate sabato e domenica mattina. Secondo quanto risulta a TvBlog, la scelta sarebbe ricaduta su Giulia Bonaudi, giornalista italo-brasiliana e inviata Rai (Report, Nemo, Io e te).

La Bonaudi, alla prima vera esperienza da conduttrice, andrà ad affiancare nella trasmissione estiva i confermatissimi Carolina Rey e Fabio Gallo, che lo scorso anno davanti alle telecamere hanno mostrato un buon feeling, dando vita ad una coppia di grande ironia.

L’annuncio ufficiale della presenza di Giulia Bonaudi a Weekly (in partenza sabato 24 giugno) dovrebbe arrivare soltanto venerdì prossimo in occasione della conferenza stampa di presentazione del daytime estivo che si terrà nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma alla presenza del nuovo direttore dell’Intrattenimento Daytime Angelo Mellone.

In quella sede verranno illustrati anche altre produzioni come La vita in diretta estate, Unomattina estate e Camper (che quest’anno si sdoppia in Camper in viaggio), di cui vi abbiamo raccontato molti dettagli in questi mesi.

Tornando a Incoronata Boccia, resta ancora da scoprire il suo futuro televisivo. Molto apprezzata dal nuovo direttore generale Rai Giampaolo Rossi, alla giornalista sarda dovrebbe essere affidato un programma di informazione. Tra le ipotesi circolate in questo periodo anche la conduzione di Agorà estate, la cui versione autunnale vede come conduttrice (in uscita) Monica Giandotti. In questo senso, tuttavia, arriveranno certezze soltanto nei prossimi giorni, anche perché si è fatta strada l’ipotesi che venga nominata addirittura vice direttore di una testata. Al momento, l’unica sicurezza è che Boccia non sarà a Weekly e che il suo posto, per affiancare nei caldi fine settimana estivi i padroni di casa Carolina Rey e Fabio Gallo, sarà Giulia Bonaudi.