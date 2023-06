Si avvia verso la conclusione l’edizione stagionale di Agorà. Il programma informativo che presidia la mattina di Rai3 fra le 8 e le 10. Si conclude anche definitivamente la conduzione di Roberta Giandotti, che secondo radio Mazzini non sarà più alla guida di questa trasmissione. Da settembre infatti ci sarebbe un cambio alla guida di questo programma, anche se la scelta di chi verrà dopo di lei è ancora in alto mare. Occupiamoci però qui adesso di quel che potrà accadere per la conduzione di Agorà estate.

La versione estiva di questa trasmissione avrà pure lei un cambio di conduzione. Non ci sarà più infatti Giorgia Rombolà, che ha condotto anche l’attuale versione del fine settimana di questo programma. Fioccano al momento sul tavolo di lavoro dei dirigenti Rai i nomi dei suoi sostituti. Vediamo insieme chi potrebbe approdare alla conduzione di Agorà estate 2023. Si parte da una certezza, alla conduzione ci sarà un giornalista interno. Cade dunque la voce che voleva il ritorno di Roberto Poletti in Rai alla conduzione di un programma.

Fra i candidati alla conduzione di Agorà estate ci sono Eva Giovannini, attualmente in forza a Rai news. Sul tavolo di lavoro di Agorà estate 2023 c’è anche il nome di Luca Moriconi, inviato e giornalista politico parlamentare del Tg2. Ancora dalla redazione del Tg2, candidato alla conduzione estiva del programma giornalistico del mattino di Rai3 c’è anche Stefano Fumagalli. Sempre dalla redazione di Rai news aggiungiamo i nomi di Lorenzo Lo Basso e Valentina Antonello.

Sarà dunque in ogni caso una figura interna alla Rai a condurre Agorà estate 2023 e chissà che poi questa stessa figura possa poi conquistare sul campo la conduzione anche dell’edizione invernale di questo storico programma di Rai3.