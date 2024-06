È morto a soli 59 anni, a causa di un malore improvviso, Amedeo Gianfrotta, regista televisivo che lavorava al Centro di Produzione Rai di Napoli e che firmava la regia di programmi come Reazione a Catena e Agorà Weekend.

La Rai ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale:

In servizio al Cptv Rai di Napoli, sempre sorridente, cortese, professionista come pochi, Gianfrotta attualmente curava la regia dei programmi Reazione a Catena e Agorà Weekend. Alla famiglia il cordoglio del direttore del Cptv di Napoli e dei suoi dipendenti, del caporedattore centrale, della redazione e della segreteria organizzativa e di produzione della Tgr Campania.

Anche Sara Mariani, conduttrice di Agorà Weekend, programma di Rai 3 che per quanto riguarda l’ultima stagione televisiva ha smesso di andare in onda lo scorso 2 giugno, ha ricordato il regista con cui ha lavorato attraverso i social:

Oggi è un giorno di dolore per la Rai e per Agorà Weekend. Se n’è andato Amedeo Gianfrotta che è stato alla guida del programma fin dall’inizio, una guida non solo in regia, ma anche un grande collante per la nostra squadra. Ci ha accompagnati con intelligenza e ironia. Ciao Amedeo.