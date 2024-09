Mentre il dibattito in studio torna ad essere centrale, Agorà inaugura, con il passaggio a via Teulada, un inedito set esterno. La recensione

Cambio di location per Agorà, che abbandona dopo anni la sua casa nel centro di produzione di Saxa Rubra per trasferirsi in via Teulada. È questa la vera novità di stagione per il programma di Roberto Inciocchi, che questa mattina è ripartito su Rai 3. Accanto a lui, poi, è arrivata Lucia Loffredo a ricoprire lo spazio che lo scorso anno era nelle mani di Francesca Martelli.

Il trasferimento in via Teulada regala ad Agorà un nuovo studio e una nuova scenografia, scarna e minimalista, che ridona centralità al dibattito. Un dibattito che gode anche dell’arroventato confronto tra partiti di governo e opposizione scaturito dall’affaire Boccia, di cui pure mai si parla approfonditamente nella quasi ora e mezza di trasmissione.

Al centro della discussione restano comunque le dimissioni del ministro Sangiuliano e i possibili spazi di apertura del nuovo campo largo. Si fa gioco di squadra con Agorà Weekend, dove ieri Matteo Renzi è stato intervistato da Sara Mariani, con tanto di riproposizione di uno spezzone d’intervista.

Viene inaugurato poi un inedito set esterno, rappresentato dal piazzale di via Teulada, dove campeggia la storica scritta della Rai. Lì Roberto Inciocchi accoglie Monica Maggioni per parlare del suo confronto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro, avvenuto tra i due al Forum Ambrosetti di Cernobbio per un’intervista, è il pretesto per allargare lo sguardo agli scenari internazionali.

Rientrando in studio ci si torna ad occupare strettamente d’Italia, con l’aggressione subita dal personale medico dell’ospedale di Foggia. Il caso, al centro delle cronache di queste giorni, è lo spunto per affrontare una problematica più vasta ed estesa. La prima puntata della nuova stagione di Agorà si chiude con un anticipo di circa 10 minuti rispetto al consueto orario. Il programma, terminato alle 9:26, avrebbe dunque subito una leggera sforbiciata nella sua durata.

Pur trattandosi di un debutto, non si può non constatare la totale trasparenza di Lucia Loffredo nello spazio ereditato da Francesca Martelli. La giornalista, in arrivo da Mi Manda Rai Tre, avrà sicuramente bisogno di tempo per abituarsi a un nuovo programma e a nuovi temi. Bene, invece, come sempre, Tommaso Giuntella, che, dopo un’estate in studio, torna tra i palazzi del potere, e Francesca Martelli, anche lei tornata sul campo.

La forza della nuova stagione di Agorà, oltre che in un Inciocchi più rodato, potrebbe essere proprio nell’esperienza e nella professionalità dei suoi inviati. Il nuovo set esterno, che richiama lontanamente un esperimento dello stesso Inciocchi a Sky, Fuoricampo, potrà dare maggior dinamismo. Le premesse per vedere una stagione migliore della precedente, sia dal punto di vista del prodotto che dal punto di vista degli ascolti, ci sono.