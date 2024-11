Non capita tutti i giorni che un ministro impieghi il suo tempo per commentare quanto avviene in tv. Eppure alcune parole pronunciate la scorsa domenica da parte di Sara Mariani, conduttrice di Agorà Weekend, hanno catturato l’attenzione di Matteo Salvini. Il ministro alle infrastrutture e trasporti, nonché segretario della Lega, è da sempre molto attento alle questioni televisive – basti chiedere a Fabio Fazio.

In questo caso Salvini si è interessato a quanto detto dalla giornalista nel corso dell’intervista a Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa lo scorso anno per mano di Filippo Turetta, l’ex fidanzato. “Cosa dobbiamo per fare in modo che di figli così, maschi bianchi, ce ne siano di meno?” domanda Mariani a Cecchettin.

Parole che fanno scandalizzare Matteo Salvini. “Ma come si fa? È semplicemente inaccettabile che sulla tv di Stato, finanziata da tutti gli italiani, si arrivi a questi livelli. Spettacolo indegno e vergognoso” tuona dai suoi profili social. Un attacco che torna indirettamente utile al leader della Lega anche per rivendicare la diminuzione del canone Rai da pagare in bolletta.

Non di attacco, ma di “intimidazione” nei confronti di Sara Mariani parla invece l’UsigRai. Il maggior sindacato dei giornalisti della tv pubblica si schiera così a difesa della conduttrice di Agorà Weekend. “Non si può accettare che venga linciata e data in pasto ai social una collega per aver riportato il senso delle parole di Elena Cecchettin, sorella di Giulia vittima di femminicidio. È evidente, a chi ascolti quelle parole senza volerle strumentalizzare, che la collega si stesse rifacendo alla vicenda di Giulia Cecchettin e alla riflessione pubblica nata in occasione del quel femminicidio. Il risultato finale – che sorprende e amareggia – è che il post del ministro Salvini ha scatenato commenti sessisti contro la collega, peraltro nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne […]” viene detto in una nota dell’esecutivo UsigRai.

Per ora invece ha preferito tacere Sara Mariani, che non ha ancora espresso la sua posizione sull’accaduto pubblicamente.