“Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali.” diceva William Hodding Carter. Mi è venuto in mente questo aforisma quando ho saputo che Tommaso Giuntella approdava ad Agorà estate nell’edizione della prossima estate. Ci ho pensato perchè quando ho letto il suo cognome, ho subito pensato ad uno dei giornalisti più brillanti, capaci e pieni di inventiva che ha avuto la Rai ed esattamente il Tg1.

Il riferimento è a Paolo Giuntella. Mi perdonerà il suo figliolo Tommaso se in questo post che annuncia la sua promozione in studio nella prossima edizione di Agorà estate, parlerò molto di suo padre Paolo. Lo faccio molto volentieri affinché chi non lo abbia conosciuto, abbia a conoscerlo qui, ora. Paolo Giuntella è stato un giornalista che ha fatto davvero molto di più che la semplice professione del giornalista.

Paolo Giuntella, uomo di grande umanità

Un uomo di grande umanità. Fin dal 1966, quando in occasione della terribile alluvione che colpì Firenze in quell’anno, fu fra gli “angeli del fango“. Quei ragazzi cioè che si misero a pulire la città toscana dai quintali di fango che la seppellirono a causa di quel disastro. La sua vocazione umanitaria prosegue nel 1979 quando fonda la “Rosa bianca“, un’associazione cattolica orientata a sinistra il cui nome s’ispira a quello dell’associazione di giovani cattolici e protestanti oppositori del nazismo. Poi ci sono gli anni ottanta ed il suo impegno nel sindacato dei giornalisti.

L’approdo a Tv7 e a Speciale Tg1

Paolo Giuntella era laureato in Lettere moderne. Ha lavorato per il Popolo. Avvenire. Ha diretto il mensile Appunti di cultura e politica. Capo della terza pagina del Mattino di Napoli, passa alla Rai dove coordina il settimanale del Tg1 Tv7. Arriva poi la promozione a caporedattore di Speciale Tg1 ed inviato speciale del primo telegiornale della Rai. In questo ruolo affiora la sua vocazione umanitaria. Durante la sua permanenza in Kosovo per il Tg1 viene menzionato al merito dall’ambasciatore italiano per aver salvato la vita di un disabile rimasto in un’abitazione incendiata, che per motivi etnici non veniva soccorso dai vicini.

Quirinalista del Tg1

Quirinalista del Tg1, viene a mancare prematuramente a seguito di una lunga malattia nel maggio del 2008. Fino a pochi giorni prima di morire ha lavorato al Tg1 dove seguiva appunto le ultime consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. La salma fu vegliata da un picchetto d’onore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale lo legava una profonda amicizia e ammirazione. Dal 15 luglio 2008 la Biblioteca Rai di Viale Mazzini è intitolata alla sua memoria.

Tommaso Giuntella approda ad Agorà estate

Per l’estate 2024 ecco dunque la promozione di Tommaso Giuntella, che affiancherà nello studio di Agorà estate la new entry del programma di Rai3, già annunciata da Dagospia, Maria Soave, che lascia per l’estate 2024 il Tg1. Tommaso è stato già inviato del programma del mattino della terza rete, oltre che per Mi manda Rai3 e I dieci comandamenti.