È ufficiale. Come anticipato da TvBlog nei giorni scorsi, È sempre mezzogiorno chiuderà con una settimana di anticipo. A confermarlo è stata la stessa Antonella Clerici poco fa in apertura della puntata odierna del cooking show di Rai1. La trasmissione si congederà dal pubblico venerdì 9 giugno, per poi tornare regolarmente in onda a settembre sempre sull’ammiraglia Rai.

Rispetto a quanto da noi rivelato di recente, c’è una piccola novità per ciò che riguarda la soluzione che sarebbe stata scelta dal direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone per sostituire il programma di Antonellina nella settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 giugno. In base a quanto ci risulta, infatti, sarebbe stato deciso l’allungamento di Storie Italiane di Eleonora Daniele, che in quei giorni farà gli straordinari e andrà in onda fino alle ore 12.30 (di solito chiude alle ore 11.50). A quel punto partirà Camper con Marcello Masi, mentre Camper in viaggio, con Roberta Morise e Tinto, avrà inizio soltanto lunedì 19 giugno.

Per quanto riguarda le altre trasmissioni estive Rai, Weekly tornerà ad occupare la fascia mattutina del weekend a partire da sabato 24 giugno, prendendo il posto di Unomattina in famiglia. Alla conduzione confermati Carolina Rey e Fabio Gallo (per la parte informativa ancora non è stata sciolta la riserva, l’anno scorso c’era Incoronata Boccia). I programmi pomeridiani come La vita in diretta e Oggi è un altro giorno (destinato a chiudere per sempre) su Rai1 e Ore 14 su Rai2 andranno in ferie dopo l’ultima puntata di venerdì 30 giugno. Ergo, lunedì 3 luglio partirà Estate in diretta con la new entry Nunzia De Girolamo (al posto di Roberta Capua, che dovrebbe approdare nel daytime autunnale) e Gianluca Semprini.

L’Eredità chiuderà la stagione domenica 18 giugno, così come Linea Verde. In comune questi programmi hanno il fatto che i conduttori Flavio Insinna e Beppe Convertini non dovrebbero essere confermati.

Venerdì 9 giugno – giorno in cui andrà in onda l’ultimo appuntamento con Viva Rai2 di Fiorello – alle ore 12.00 è prevista a Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione del daytime.