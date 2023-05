Si è parlato, anche su queste colonne, delle novità prossime venture di Linea verde, sia la versione del sabato che quella della domenica. Angelo Mellone, da sempre titolare delle rubriche di territorio ed ambiente di Rai1 ed ora a capo del day time, in attesa di passare alla nuova direzione unificata Cinema e Fiction, ha in mente di sparigliare le carte. Nonostante gli ottimi dati di ascolto, le due trasmissioni cambieranno i volti dei loro piloti. La forza di questi programmi sta di fatto nel programma stesso, più che nei suoi anfitrioni.

Se del sabato vi abbiamo già dato conto, con l’approdo di Monica Caradonna e Elisa Isoardi, a cui manca solo l’ufficialità della firma sui contratti, sulla domenica è in atto più di una riflessione. Si starebbe cercando il sostituto di Giuseppe Convertini, come vi abbiamo spifferato in bilico rispetto ad una sua conferma e uno dei nomi su cui sono in atto alcuni ragionamenti è quello di un giornalista che fa parte proprio della famiglia di Linea verde. Il nome a cui ci riferiamo è quello di Francesco Gasparri.

Francesco Gasparri, romano, classe 1976, ha lavorato come inviato di Unomattina, poi a Linea blu, a Oggi è un altro giorno, passando per Camper fino a Linea verde sentieri. Ora potrebbe arrivare per lui la promozione al ruolo di conduttore di Linea verde, la puntata domenicale del programma, insieme al confermato ed inamovibile Peppone. In arrivo quindi un cambio quasi radicale per le conduzioni di queste due trasmissioni, con l’approdo appunto di Monica Caradonna con Elisa Isoardi a Linea verde life e appunto di Francesco Gasparri a Linea verde con Peppone.

Si stanno comunque vagliando altri nomi per la conduzione del segmento domenicale di questo programma, puntando lo sguardo sui giornalisti dei Tg. Un’universo sconfinato questo, visto che la televisione pubblica conta una marea di giornalisti alla sue dipendenze. Si parte dalle tre storiche testate giornalistiche. Passando poi a Rai news, fino all’immensa pletora di professionisti che quotidianamente confezionano i Tg Regionali.

Riflessioni dunque in corso rispetto alla nuova edizione domenicale di Linea verde che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di settembre sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.