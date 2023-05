È sempre mezzogiorno chiude una settimana prima, Camper parte il 12 giugno? (Retroscena TvBlog)

È Sempre mezzogiorno chiuderà con una settimana di anticipo e quindi Camper inizierà il 12 giugno invece che il 19? Questa è l’ipotesi che, secondo le indiscrezioni in possesso di TvBlog, circola dalle parti di Viale Mazzini, dove una decisione definitiva, al momento, non sarebbe stata ancora presa.

Andiamo con ordine: il cooking show di Rai1 condotto con successo da Antonella Clerici è previsto che chiuda venerdì 16 giugno, come buona parte delle trasmissioni mattutine della tv pubblica, da Unomattina a Storie Italiane, da Agorà a I Fatti Vostri. Nelle ultime ore, stando a quanto risulta a TvBlog, proprio la Clerici avrebbe chiesto di chiudere la stagione sette giorni prima rispetto a quanto programmato. La dirigenza Rai starebbe valutando la situazione, che evidentemente avrebbe ripercussioni organizzative sul palinsesto estivo.

In attesa di una decisione definitiva, ci sarebbe stata una accelerazione nelle fasi di montaggio delle parti già registrate di Camper, che quest’anno tornerà in onda con una piccola modifica in termini di conduzione e di struttura. Infatti, come anticipato molte settimane fa da TvBlog, dalle 12.00 sarà la volta del segmento intitolato Camper in viaggio, con alla conduzione la coppia formata da Tinto e Roberta Morise, che bene si erano comportati un anno fa nel mattino estivo di Rai1. A seguire toccherà a Marcello Masi, alla guida del vero e proprio Camper.

Nel dettaglio, l’eventuale arrivederci anticipato della Clerici (è un arrivederci e non un addio, in quanto il suo programma risulta tra quelli confermati nei palinsesti della prossima stagione) potrebbe comportare il fatto che Camper di Masi per le prime puntate vada in onda in diretta, invece che in registrata, come inizialmente previsto.

Un ultimo dettaglio, per completare il quadro: ieri era saltata la diretta di È sempre mezzogiorno, a causa dell’indisposizione di Antonella Clerici (è andato in onda uno speciale, seguito da 1.526.000 telespettatori per il 16% di share). La conduttrice, infatti, era rimasta a casa bloccata da un fastidioso febbrone, come lei stessa aveva puntualmente raccontato sui social. Oggi, invece, puntata regolarmente in diretta, con la conduttrice tornata alla guida del suo programma nello studio Mecenate di Milano.