A prendere la linea su Rai 1, dopo la consegna del premio Paolo VI al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi non è stata una puntata inedita e in diretta di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici, infatti, ha annunciato su Instagram di essere bloccata a casa, nel letto, con la febbre.

“Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto…. È sempre mezzogiorno puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti..” ha scritto nel post.

In realtà per la Clerici non si tratta della prima assenza per malattia da quando è alla guida di È sempre mezzogiorno. Lo scorso anno arrivò sempre nel mese di maggio un’altra assenza per ragioni di salute della conduttrice. In quell’occasione andò in onda, come oggi, una puntata a tema dolci dal titolo È sempre mezzogiorno – Menù.

Ad introdurla all’epoca fu Lorenzo Biagiarelli in collegamento Skype. “Ciao a tutti! Sono l’unico a essere qui. Questa mattina è Sant’Alfio – non ci crederete, ma è vero. Evidentemente Alfio ha portato tutti a fare una scampagnata a Grondona. Io sono rimasto qui da solo, anche perché sono a casa. Ma non abbiate paura: anche oggi vi aspetta una puntata di È sempre mezzogiorno, una puntata dolcissima, piena di sorprese” disse.

In quell’occasione si trattò di “una sorta di intossicazione”, come spiegò la Clerici, che riuscì effettivamente a tornare in onda il giorno seguente. Augurando ad Antonella Clerici una pronta ripresa, resta da capire se effettivamente la conduttrice domani riuscirà a tornare alla conduzione di È sempre mezzogiorno. Considerando anche l’assenza di Lorenzo Biagiarelli per questa settimana (è in viaggio di lavoro in Cina con la fidanzata Selvaggia Lucarelli), pare difficile immaginare che il programma possa tornare in onda senza la Clerici.