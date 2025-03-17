Quasi un milione di visualizzazioni per il tweet di Antonella Clerici che non usa mezze misure per dire la sua sul film Anora, vincitore di 5 premi Oscar (su 6 nomination) all’ultima edizione delle statuette dello scorso 2 marzo 2025, oltre che Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024.

Il commento ad Anora

Sulla scia di queste vittorie, solo nell’ultimo weekend (13-16 marzo) la pellicola di Sean Baker si mantiene ottimo sul fronte degli incassi arrivando – solo in Italia – ad un totale complessivo di 2 milioni di euro, ma nella pioggia di commenti positivi, c’è chi come la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, conosciuta anche per la sua schiettezza, va controcorrente bollando Anora come “Uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto“.

Anora il vincitore di 5 oscar e' uno dei film piu' brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto #oscar #Anora — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) March 15, 2025

L’inviato Rai Domenico Marocchi, intenzionato ad andare a guardare il film, è stato consigliato dalla Clerici con un chiaro messaggio: “Non buttare via soldi“.

Le critiche

Apriti cielo! Mai l’avesse detto! I commenti al tweet diventano il perfetto ring dei pro e contro, dove chi non la pensa allo stesso modo si trasforma in un povero hulk delle tastiere con tutta la cattiveria in corpo per vomitare offese inutili e gratuite. Ne prendiamo uno dei più orrendi: “Antonella, il fatto che tu sia famosa per qualche miracolo divino inspiegabile anche ai più grandi Teologi dei nostri tempi non è una giustificazione per sparare stro**ate degne di qualcuno che come punto massimo di cultura cinematografica ha i film con Siani“.

La Clerici, lo ricordiamo per chi magari non è informato sulla sua carriera, si porta dietro 40 anni di televisione tra cui un Festival di Sanremo da conduttrice, altri da co-conduttrice (l’ultimo compreso) e un numero sterminato di trasmissioni che l’hanno resa popolare. Conduce E’ sempre mezzogiorno dal 2020, uno dei programmi di punta del day-time di Rai 1 e per questo ancora sulla cresta dell’onda. Proprio nel suo programma stamani ha aperto la puntata parlando del suo pensiero sul film e ciò che ha scatenato.

La risposta di Antonella Clerici alle polemiche

Entra in studio sulle note di “Sincerità” di Aria, una metafora musicale abbracciata come libertà d’espressione: “Sì, sincerità perché dico sempre quello che penso e scateno un po’ di discussione social. Sono andata a vedere Anora ed ho detto quello che penso: è un film brutto. Molti erano d’accordo con me, altri invece no e qualcuno mi ha detto ‘Torna in cucina” che è la cosa che odio di più, oppure “Sei una boomer”. Io ho visto tanto sess0 e dr0ga, ma poco rock’n’roll. Sarò una boomer, ma a me non è piaciuto“.

Così decide di trasformare il dibattito in un assist di rilancio allo scambio di opinioni: “Chiedo a voi qual è il film che vi è piaciuto di più? Scrivete ai social di E’ sempre mezzogiorno e scateniamo l’inferno“.

Dicesi: lezioni di stile, professionista.