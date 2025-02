È sempre mezzogiorno non si fermerà durante la settimana del Festival di Sanremo. Quella che apparentemente può non sembrare una notizia in parte lo è, dato che Antonella Clerici sarà impegnata in una delle serate di Sanremo 2025. Saranno, infatti, lei e Gerry Scotti ad affiancare Carlo Conti nella prima serata del Festival.

Ciononostante, il programma del mezzogiorno di Rai 1 non subirà alcuno stop, andando in onda regolarmente durante tutta la settimana di Sanremo. Come sarà possibile ciò dato che Antonella Clerici trascorrerà alcuni giorni in riviera ligure? Ovviamente sono state prese le dovute contromisure per È sempre mezzogiorno. A differenza di quanto avvenuto in passato quando Clerici era alla conduzione di La Prova del Cuoco, dove spesso è capitato che venisse sostituita da altri membri del cast alla conduzione, qui nessuno prenderà il suo posto.

Succederà, quindi, che durante la settimana sanremese ci saranno alcune puntate registrate negli scorsi giorni. Le puntate registrate saranno in particolare quelle che apriranno la settimana. Infatti Clerici sarà lontana da Milano proprio lunedì 10 e martedì 11, il giorno in cui tornerà nuovamente sul palco dell’Ariston. Lunedì, oltre a essere impegnata in probabili prove, Clerici, insieme a Scotti, sarà presente alla prima conferenza stampa del Festival.

Alla prima conferenza di lunedì ci saranno anche Gerry Scotti e Antonella Clerici (non martedì come si poteva immaginare). #Sanremo2025 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 8, 2025

Da mercoledì 12, però, Antonella Clerici tornerà in diretta con È sempre mezzogiorno, a poche ore di distanza dalla sua presenza all’Ariston. Potrà così condividere con i suoi telespettatori le emozioni della serata precedente e commentare i fatti che l’hanno caratterizzata. Dunque nessuna pausa per Clerici, che non si assenterà mai con il suo programma quotidiano, nonostante non possa essere sempre – inevitabilmente – in diretta.

Inoltre, durante la settimana del Festival, come ogni anno, È sempre mezzogiorno avrà come proprio inviato a Sanremo Alfio Bottaro. Il factotum del programma di Antonella Clerici riceverà ogni giorno una missione speciale da portare a termine. Non mancheranno poi i collegamenti e le interviste con i cantanti in gara.