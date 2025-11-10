Giusina Battaglia racconta “l’incidente” a E’ sempre mezzogiorno: “Ho imparato che…”

Giusi Battaglia, conosciuta dal pubblico televisivo come Giusina, è una amatissima chef che è diventata protagonista di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. In occasione dell’uscita del suo quinto libro “La Sicilia dei sapori segreti”, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato un aneddoto su cosa è accaduto nel corso del programma di Rai 1.

Amatissima dal pubblico per la sua solarità, ma soprattutto per la bravura con cui descrive le ricette che prepara nello show della Clerici, che solo a guardarle viene l’acquolina in bocca, ama definirsi una “persona normale”, dicendo che proprio per questo forse è riuscita ad arrivare in modo così semplice al grande pubblico.

Giusina e l’episodio a È sempre mezzogiorno, il racconto

Giusina Battaglia si è raccontata in una lunga intervista al portale Virgilio, dove ha ripercorso gli esordi della sua carriera, il modo in cui si è avvicinata alla cucina, il successo dei suoi libri e la parentesi – importante – televisiva, con la partecipazione a È sempre mezzogiorno, dove ha incontrato Antonella Clerici, a cui è legatissima.

Ha spiegato come gestisce l’ansia della diretta, essendo per lei un’esperienza nuova, sebbene abbia anche un suo programma, che però è registrato, per cui molto diverso: “(…) L’emozione è forte. Faccio il segno della croce, respiro e vado. Antonella riesce sempre a mettermi a mio agio, anche nei momenti in cui posso non essere performante, come accaduto di recente quando ero alle prese con un violento mal di testa: è una donna straordinaria”.

Giusina ha poi svelato un imprevisto che è accaduto nello show della Clerici, proprio durante una diretta, una sorta di “incidente”, di cui però il pubblico non si è assolutamente accorto. Ha spiegato che cerca di mantenere la calma, spiegando che una volta non andava il fornello a induzione e per questo l’olio era freddo e non pronto per friggere. “(…) Ma avevo già fritto prima, per sicurezza. Ho imparato che bisogna sempre avere un piano B. Gli imprevisti fanno parte del gioco, e se li affronti col sorriso diventano momenti memorabili”.

Si definisce “una madre che cucina”, che ha fatto di una passione un lavoro, dai libri scritti al suo programma Giusina in cucina, fino alla presenza – praticamente fissa – a È sempre mezzogiorno, programma che l’ha resa nota al grande pubblico. Nell’ultimo libro La Sicilia dai sapori segreti è nato dalle richieste che ha ricevuto spesso sui social, dove le persone le hanno chiesto spesso consigli su dove mangiare, cosa vedere e cosa fare in Sicilia. Così ha deciso di scrivere questa guida, con un filo conduttore davvero squisito, il cibo. Chi meglio di lei, del resto, è indicata per dare suggerimenti su cosa mangiare in terra siciliana, quest’ultimo libro, infatti, preannuncia di essere un grande successo, la stessa Antonella Clerici ha voluto presentarlo nel corso di una diretta su Rai 1.