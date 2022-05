“Ciao a tutti! Sono l’unico a essere qui. Questa mattina è Sant’Alfio – non ci crederete, ma è vero. Evidentemente Alfio ha portato tutti a fare una scampagnata a Grondona. Io sono rimasto qui da solo, anche perché sono a casa. Ma non abbiate paura: anche oggi vi aspetta una puntata di È sempre mezzogiorno, una puntata dolcissima, piena di sorprese” ha annunciato Lorenzo Biagiarelli in collegamento Skype da casa nell’anteprima di È sempre mezzogiorno.

Quella di oggi, infatti, non è stata una puntata ordinaria per il programma di Antonella Clerici, che ha assunto così la denominazione È sempre mezzogiorno menù, perché la trasmissione odierna non è stato altro che una riproposizione di ricette, tutte esclusivamente di dolci, già fatte nel corso di questa edizione. Niente diretta quindi per la Clerici e i suoi compagni d’avventura, ma come i telespettatori da casa avranno facilmente intuito non si è trattato, come detto con ironia da Lorenzo Biagiarelli, di una scampagnata a Grondona.

È stata la stessa Antonella Clerici pochi minuti prima delle 13:30, con un video pubblicato su Twitter (poi anche su Intagram), a spiegare le ragioni della sua assenza:

Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio.

Domani dunque È sempre mezzogiorno dovrebbe tornare ad essere regolarmente in diretta su Rai1, con alla conduzione la sua padrona di casa, a cui vanno gli auguri di un pronta guarigione e ripresa.