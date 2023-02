Vi abbiamo dato conto poco tempo fa di una nuova conduzione per Camper, il programma su territorio ed ambiente che vivrà una profonda rivoluzione nell’estate prossima ventura di Rai1. Arriva infatti alla conduzione di questo appuntamento il giornalista Marcello Masi, già conduttore di Linea verde life il sabato mattina su Rai1, ma questa non sarà l’unica novità della fascia del mezzogiorno estivo di Rai1 che eredita lo spazio lasciato libero da Antonella Clerici e dal suo fortunatissimo varietà E’ sempre mezzogiorno, confermato anche per la prossima stagione tv nel mezzogiorno di Rai1.

C’è infatti una novità che riguarda i due conduttori della scorsa serie di Camper, la prima, di questa trasmissione ideata da Angelo Mellone, ovvero Roberta Morise e Tinto. Per raccontarvi di questa novità capita a fagiolo fare un parallelismo con il palinsesto proprio del sabato mezzogiorno di Rai1, dove Linea verde start condotta da Federico Quaranta fa da preludio proprio a Linea verde life condotta da Marcello Masi. Esattamente la medesima cosa accadrà questa estate nel mezzogiorno feriale di Rai1.

Dal lunedì al venerdì infatti, prima del Camper condotto da Marcello Masi, alle ore 12 l’appuntamento sarà con un programma che gli farà da traino, cosi come accade fra Linea verde start e Linea verde life il sabato mezzogiorno su Rai1. E’ in arrivo infatti, probabilmente dal lunedì 19 giugno In viaggio con Camper con Roberta e Tinto. Saranno infatti i due conduttori della scorsa edizione di Camper a condurre, nel verso senso della parola, il pubblico di Rai1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 12;30 in giro per l’Italia, in un programma on the road alla scoperta di tutto ciò che il nostro paese custodisce di bello ed interessante.

Un percorso dunque parallelo quello di Roberta Morise e Tinto nel programma In viaggio con Camper, da lunedì 18 giugno alle ore 12 su Rai1, prima del Camper di Marcello Masi, per una estate nel mezzogiorno di Rai1 sulla corsia del sorpasso.