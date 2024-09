E’ sempre mezzogiorno: chi sono i cuochi dell’edizione 2024 – 2025

Domani, lunedì 9 settembre, a partire dalle 11:55, prenderà ufficialmente il via, l’edizione 2024 – 2025 di ‘E’ sempre mezzogiorno‘, il cooking show condotto da Antonella Clerici, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai, in collaborazione con Stand by me.

Tante sorprese e novità per il pubblico che continuerà ad avere un filo diretto con la trasmissione, tra le conferme più attese del day time di questa nuova annata televisiva. A partire dai giochi telefonici inediti, che metteranno in palio buoni spesa e set di pentole. Gli spettatori potranno inoltre dedicare una ricetta a una persona cara o a un evento particolare. Un’allegra brigata di chef provenienti da tutta Italia proporrà, come di consueto, originali ricette spiegando passo dopo passo la preparazione fino ad ottenere un risultato finale davvero gustoso.

Daniele Persegani farà scuola di cucina a Giovanna Civitillo; la nutrizionista Evelina Flachi consiglierà come coniugare gusto e benessere. Alfio Bottaro irromperà in studio con nuovi travestimenti e gag. E Fulvio Marino, maestro panificatore, ogni giorno sfornerà gustosi pani, dolci, pizze e focacce.

Federico Quaranta racconterà le meraviglie e gli angoli più suggestivi d’Italia. E i produttori mostreranno le eccellenze gastronomiche del Made in Italy. Il farmer, guiderà, poi il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli seguendo la giusta stagionalità per un approccio green alla tavola. Andrea Amadei condurrà gli spettatori alla scoperta del gusto del vino, raccontando la storia di ogni vitigno proposto. Angela Frenda, ogni mercoledì, porterà sul piccolo schermo le storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana.

Nei prossimi appuntamenti, inoltre, scopriremo se sono stati confermati i cuochi, i pasticceri storici della trasmissione: da Mauro Improta a Sal De Riso, passando per Roberto Valbuzzi, Damiano Carrara, Ivano Ricchebono, Giusina Battaglia, Michele Farru, Barbara De Nigris, Antonio Paolino, Natalia Cattelani, Gian Piero Fava, Sergio Barzetti, Francesca Marsetti, Roberta Lamberti.