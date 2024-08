E’ sempre mezzogiorno 2024 – 2025: i giochi telefonici

Le istruzioni per partecipare ai nuovi giochi telefonici di E’ sempre mezzogiorno in onda su Rai 1 dal 9 settembre 2024 con Antonella Clerici

Lunedì 9 settembre 2024, inizierà ufficialmente la nuova edizione di ‘E’ sempre mezzogiorno‘, il programma culinario di Rai 1, condotto, dal lunedì al venerdì, da Antonella Clerici.

Nelle scorse ore, sono stati ufficializzati i giochi telefonici e il regolamento su come partecipare da casa.

Gioco 1: scrosta e vinci

Lo scopo del gioco è trovare il simbolo vincente nascosto sul fondo di una pentola incrostata. Il gioco inizia con 6 pentole diverse che sono state “usate” cioè appaiono sporche ed incrostate così tanto da non riuscire a vederne il fondo.

Sul fondo di una o più pentole, le cosiddette pentole vincenti, è stampato il logo del programma, mentre sul fondo delle rimanenti non è raffigurato nulla. Il numero di pentole vincenti potrà variare di sessione in sessione e sarà comunicato al notaio in regime di massima segretezza prima dell’inizio della sessione di gioco e al pubblico alla prima telefonata della sessione stessa. Per vincere il montepremi dedicato, il concorrente deve scegliere e indovinare una pentola vincente ovvero quella sotto la quale è raffigurato il logo della trasmissione.

La pentola scelta dal concorrente e “pulita” dal cast, a prescindere dall’esito, viene eliminata dalle telefonate successive.

Gioco 2: pentola o dispensa

Lo scopo del concorso è individuare tra gli ingredienti proposti dal conduttore in un tempo limitato soltanto quelli che tra questi compongono una “ricetta univoca” e precedentemente dichiarata, scartando quindi gli ingredienti che non compongono la ricetta.

Il conduttore, alla partenza del tempo, enuncia l’ingrediente riportato sul primo cartoncino. Il concorrente deve dire se l’ingrediente è in “pentola” (ovvero fa parte degli ingredienti che compongono la ricetta) o è in “dispensa” (ovvero non fa parte degli ingredienti che compongono la ricetta).

Gioco 3: quante foglie ha l’albero (il gioco del bonsai)

Lo scopo del concorso è indovinare l’esatto numero di foglie che compongono la chioma dell’Albero Magico presente in scena.

Sarà possibile utilizzare “Alberi magici” dove l’elemento da conteggiare sia costituito da elementi di diversa tipologia rispetto alle foglie – ad esempio fiori, pigne, frutti o altro.

Il numero effettivo delle foglie che compongono la chioma dell’albero previamente alla realizzazione del concorso sarà trascritto osservando la massima segretezza su un cartoncino che sarà poi consegnato al notaio o al funzionario camerale che provvederà a inserirlo in una busta timbrata e sigillata.

Gioco 4: i cinque indizi

Scopo del concorso è indovinare un oggetto, una parola, un luogo, un personaggio, un ingrediente, o “qualcosa” che abbia attinenza con 5 indizi che saranno comunicati durante la puntata dal conduttore o da altro elemento del cast.

Ogni indizio sarà divulgato a sorpresa: in un momento qualsiasi della puntata, definito precedentemente in accordo tra gli autori, un avviso evidente segnerà il momento dell’indizio.

Dopo l’enunciazione di tutti e 5 gli indizi, ovvero nel momento dedicato, il conduttore accetterà una o più telefonate a cui è data la possibilità di indovinare la risposta esatta e vincere il premio in palio.

Gioco 5: la fungaia

Scopo del gioco è quello di trovare un fungo vincente tra 8 funghi presenti in scena. Ogni fungo, alla sua base (o all’interno, in base alle esigenze scenografiche), riporta il valore del premio attribuito a quel determinato fungo (da 0 a 200€).

Gioco 6: la Ricetta del mezzogiorno

Lo scopo del gioco è indovinare quale tra le tre ricette proposte in grafica sarà quella eseguita in puntata dallo chef presente in studio durante l’esecuzione del gioco.

Gioco 7: la Mucca Lola

Scopo del gioco è quello di indovinare quale tra 5 barattoli (o oggetti alternativi utilizzabili ai fini della messa in scena) è quello vincente.

Gioco 8: il tabellone

Scopo del gioco è quello di trovare una coppia di immagini uguali all’interno di un tabellone formato da 6 caselle contrassegnate da colore diverso e/o numero diverso.

Gioco 9: cassetto o scherzetto

Scopo del concorso è indovinare la giusta collocazione del/dei buono/i messi in palio nascosti in una struttura formata da quattro cassetti.

Come partecipare ai giochi telefonici di E’ sempre mezzogiorno 2024 – 2025

Gli utenti interessati a partecipare ai concorsi abbinati al programma ‘E’ sempre mezzogiorno’ – ed. 2024-2025 descritti nei relativi regolamenti, potranno prenotarsi fatte salve diverse esigenze editoriali e di palinsesto a partire dal 9 settembre 2024 dal lunedì al mercoledì dalle 12:00 alle 13:25, il giovedì e venerdì continuativamente dalle ore 12:00 del giovedì alle ore 13:25 del venerdì. Per partecipare ai concorsi della prima puntata, che andrà in onda il 9 settembre 2024, gli interessati potranno prenotarsi da sabato 7 settembre 2024 a domenica 8 settembre 2024 dalle ore 00:00 alle ore 24:00:

1. chiamando da linea fissa e/o mobile il numero 06.37722090 (zero-sei-tre-sette-sette-due-duezero-nove-zero), e seguendo le istruzioni fornite dal risponditore automatico

1.2. per la prenotazione telefonica, i telespettatori potranno chiamare lo 06.37722090 da utenze private nazionali, non sarà pertanto possibile raggiungere la suddetta numerazione telefonica chiamando da telefoni pubblici e da utenze estere.

1.3. per ciascuna chiamata andata a buon fine – indipendentemente dall’esito della stessa – all’utente verrà addebitato l’importo previsto dal piano tariffario applicato dal proprio operatore telefonico. L’utente interessato potrà comunque contattare il proprio operatore telefonico per ricevere le specifiche informazioni relative al piano tariffario praticato dal medesimo. 2. collegandosi all’indirizzo www.giocherai.it e compilando il form disponibile al link “Giochi telefonici” (accessibile anche dall’area Contact Center del portale www.rai.it)