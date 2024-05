Gigi Marzullo è la ‘novità’ di Estate in diretta 2024, al via il 3 giugno su Rai1 con De Girolamo e Semprini

Squadra che vince non si cambia, ma… si allarga. TvBlog è in grado di anticipare che nella nuova edizione di Estate in diretta, al via su Rai1 lunedì 3 giugno 2024, insieme ai confermati padroni di casa Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ci sarà Gigi Marzullo. Lo storico giornalista Rai, che a luglio compirà 71 anni, avrà uno spazio fisso nella prima ora di trasmissione, dalle 16.05. Si tratterà di un segmento nel quale, in occasione del 70esimo compleanno della Rai, proporrà interviste a personaggi famosi e ripercorrerà eventi legati alla speciale ricorrenza della tv pubblica (e non solo).

Marzullo da qualche tempo frequenta il mattino di Rai1: l’anno scorso era nel cast di Unomattina estate, condotto da Tiberio Timperi e Serena Autieri, mentre in precedenza era stato ospite fisso di Dedicato (sempre con la Autieri). Certamente il suo slot di palinsesto di riferimento resta comunque quello notturno, dove sulla rete ammiraglia continua a condurre Cinematografo, Applausi e Sottovoce occupandosi di cinema, arte, teatro e musica.

Tornando a Estate in diretta, ricordiamo che il contenitore pomeridiano per tutto il mese di giugno andrà in onda a partire dalle 16.05, mentre dal primo luglio (quando le repliche di Un passo dal cielo e Che Dio Ci Aiuti si allungheranno) inizierà alle 17.05 (a questo punto lo spazio di Marzullo si sposterà nell’ultimo segmento e sarà sempre dedicato al mondo dello spettacolo). La trasmissione della collaudata coppia De Girolamo-Semprini farà da traino a Reazione a catena, dove da questa estate torna il chiacchierato Pino Insegno. L’ultima puntata di Estate in diretta è prevista venerdì 6 settembre. Dal 9 dello stesso mese, infatti, ripartirà La Vita in diretta con Alberto Matano.