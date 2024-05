Complice l’amicizia con Fabio Fazio, in arrivo un’offerta per passare al Nove anche per il noto giornalista Gigi Marzullo, conduttore di Sottovoce?

Lui è ormai una delle istituzioni della televisione pubblica. Presente nella squadra Rai dagli anni ottanta quando conduceva programmi nel pomeriggio di Rai1, Gigi Marzullo è una delle colonne della televisione di Stato. Dopo le conduzioni pomeridiane cui facevamo cenno, il grande salto nella seconda serata della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo prima con “Per fare mezzanotte” insieme a Vincenzo Mollica e poi in pianta stabile con “Sottovoce“, programma che ancora adesso conduce su Rai1.

Gigi Marzullo, la colonna della televisione pubblica

Ma non solo Sottovoce, ma anche programmi dedicati ai cinema, al teatro e ai libri nel carnet professionale di quello che è stato vice direttore della prima rete della Rai e che ora, seppur pensionato, continua a collaborare con la sua azienda del cuore. Azienda però che ultimamente gli ha procurato un piccolo dispiacere. Nelle ultime stagioni Gigi Marzullo era stato arruolato presso il “Tavolo di Che tempo che fa” dal suo amico Fabio Fazio. Le sue famosissime domande infatti erano -simpaticamente- l’incubo degli ospiti del programma prodotto con la collaborazione di “Officina“.

L’invito al “Tavolo di Che tempo che fa”

Quest’anno però, con la migrazione di Che tempo che fa sul Nove, Marzullo ha dovuto salutare Fazio ed il team del Tavolo di Che tempo che fa, essendo lui ancora in forza alla Rai. Nelle scorse settimane però sono arrivati comunque gli inviti di Fazio a Marzullo di partecipare, stavolta solo random e non in pianta stabile, al suo programma. Pare però che la Rai non abbia dato il permesso a Marzullo di partecipare al varietà della domenica sera del Nove. Uno stop che avrebbe provocato un certo dispiacere al conduttore della notte di Rai1, che avrebbe volentieri partecipato, magari una volta al mese.

L’offerta di Discovery a Gigi Marzullo

Nelle scorse ore però pare sia arrivata un’offerta più articolata da parte del Nove a Gigi Marzullo. Il canale del gruppo Discovery ormai in grande spolvero, ricordiamo in questo senso l’operazione Amadeus delle ultime settimane, avrebbe offerto un contratto a Gigi Marzullo. Sul piatto Discovery avrebbe messo, oltre naturalmente alla partecipazione in pianta stabile del giornalista campano al Tavolo di Che tempo che fa, anche un programma (quotidiano o settimanale) sullo stile di Sottovoce e delle altre trasmissioni sul cinema, teatro e libri che conduce su Rai1, anche sul Nove.

La mozione dei sentimenti, fra Rai e Discovery

Un’offerta dunque piuttosto allettante quella messa sul piatto da Discovery per il conduttore campano, che pare ci stia pensando. Anche se, persone molto vicine a lui, dicono che alla fine della fiera vincerà ancora la mozione sentimentale, quella che lo farà restare ancora alla Rai. Magari stavolta con qualche “permessino” la domenica sera dall’amico Fabio Fazio.