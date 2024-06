Il faccia a faccia andrà in onda da Atlanta alle 21 negli Usa (le 3 in Italia). Diretta su Sky Tg24 e il NOVE.

UPDATE 26/06/2024 – Anche Sky Tg24 sarà attiva nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno per seguire il primo confronto tv tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden – che prova a immolarsi nel secondo mandato da capo degli States – e l’ex Presidente Donald Trump in cerca di nuovi consensi per tornare alla Casa Bianca. Lo speciale in diretta si intitola America 2024 – Il dibattito Presidenziale della CNN e seguirà il dibattito moderato da Jake Tapper e Dana Bash del canale All News americano.

La diretta di Sky Tg24 avrà inizio alle ore 3 del mattino tra giovedì e venerdì.

Per chi non potrà seguire il dibattito o vorrà carpirne i passaggi salienti, una selezione di 25 minuti di questo dibattito di significativa importanza verrà trasmessa all’interno della puntata di TG Mondo, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi alle 19.15 di venerdì 28 giugno, in modo da raccontare ed analizzare i momenti più importanti della discussione tra i due candidati alla presidenza, che nutrono visioni opposte su moltissime tematiche rilevanti per l’economia, l’ambiente, la cultura, l’immigrazione e la politica occidentale.

Trump – Biden, sul Nove la diretta del primo duello in tv

Nonostante manchino circa cinque mesi alle elezioni presidenziali Usa del 2024, si entrerà già nel vivo della campagna elettorale con il primo confronto in tv tra il presidente in carica Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump.

Il duello sul piccolo schermo andrà in onda non solo negli Stati Uniti d’America, ma anche sulla televisione italiana. Nella fattispecie, sul canale Nove, dato che a curare il faccia a faccia sarà la CNN, sulla quale il Nove ha deciso di puntare per quanto riguarda l’informazione. Ad annunciarlo è il portale Dagospia. Prima del dibattito ci sarà un’introduzione a cura di Maria Latella, tra l’altro la giornalista prescelta per sostituire Serena Bortone e il suo Che sarà? su Rai 3 nell’access prime time del sabato. Latella finora era impegnata su Sky TG 24 con il suo A cena da Maria Latella.

Con l’implementazione di CNN, emittente del gruppo Warner Bros. Discovery come rullo compressore per le news, il canale volge dunque ad abbracciare sempre più un’offerta di tipo generalista. Sul network nella stagione televisiva ormai conclusa è sbarcato Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa, mentre dal prossimo autunno arriverà Amadeus con il reboot de La Corrida e Identity, ovvero I Soliti Ignoti.

Ma quando andrà in onda il confronto elettorale tra il presidente uscente Joe Biden e il suo rivale Donald Trump? La data prescelta è giovedì 27 giugno. Il faccia a faccia, che avrà luogo ad Atlanta, andrà in onda alle 21 negli Usa, mentre alle 3 di notte in Italia.

Si tratta indubbiamente di un colpaccio per il canale Nove, dato che il secondo scontro consecutivo alle urne tra Biden e Trump con ogni probabilità cambierà gli equilibri internazionali, basti pensare al conflitto tra Ucraina e Russia o a quello in Medioriente tra Israele e Palestina. Insomma, una sfida a cui tutto il mondo guarda con grande interesse.