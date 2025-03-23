Gli ospiti della puntata di stasera, domenica 23 marzo 2025, dalle 19:30, di Che Tempo Che Fa. Il programma ideato e condotto da Fabio Fazio dal 2023 va in onda sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, dopo essere stato lanciato e trasmesso per vent’anni dalla Rai.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera, 23 marzo 2025

Il Ministro Bernini e padre Gabriel Romanelli

La puntata propone un’intervista al Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini insieme a Roberto Burioni, nello spazio dedicato alla scienza e alla medicina. In studio anche il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, che da 27 anni opera in Medio Oriente come membro dell’Istituto del Verbo Incarnato e la cui parrocchia dall’inizio della rappresaglia israeliana è diventata un rifugio per circa cinquecento persone di fede cristiana.

Cuccarini, Zingaretti e Corsi

Presenti anche Lorella Cuccarini, che nel 2025 festeggia 40 anni di straordinaria carriera e insegnante di Amici di Maria De Filippi; Luca Zingaretti, all’esordio alla regia con “La casa degli sguardi”, dove è anche tra i protagonisti, film nelle sale dal 10 aprile e liberamente ispirato al romanzo omonimo del poeta Daniele Mencarelli e Lucio Corsi, per presentare il suo quarto album, “Volevo essere un duro”, contenente l’omonimo brano presentato al 75° Festival di Sanremo, già disco d’oro, con il quale ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”. Il cantautore toscano, che ha registrato il tutto esaurito per il “Club Tour 2025” in partenza il 10 aprile e a cui seguirà il tour “Estate 2025” e gli appuntamenti di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano, rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Basilea.

Gli ospiti dell’attualità

Per l’attualità, il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; Ernesto Maria Ruffini, nelle librerie dal 25 marzo con “Più uno. La politica dell’uguaglianza”.

Gli ospiti del Tavolo

Chiude la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Torna al Tavolo Lorella Cuccarini; con lei Rose Villain, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con la hit “Fuorilegge”, alla n.1 degli album con “Radio Vega” e tra i giudici della seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia; Max Biaggi, uno dei più grandi motociclisti della storia, vincitore di sei Mondiali (quattro nella classe 250 del Motomondiale e 2 nella Superbike), disputando complessivamente in carriera 374 gare, vincendone 63 e salendo sul podio 182 volte; Herbert Ballerina; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di Only Fun – Comico Show; Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Che Tempo Che Fa diretta streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Che Tempo Che Fa in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Che Tempo Che Fa sul Nove

La formula del programma è quella del talk show: in ogni puntata Fabio Fazio ospita personaggi illustri del mondo dell’attualità, dalla politica alla letteratura fino alla scienza, alternandoli a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, in studio per presentare i loro ultimi lavori. Il conduttore, in ogni puntata, è affiancato da Luciana Littizzetto (protagonista di un monologo scritto da lei) e da Filippa Lagerbäck, che introduce gli ospiti in studio. Numerosi, però, i componenti del cast fisso del programma, sopratutto coloro che compongono il “Tavolo”, ovvero la parte finale della puntata.

Prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, Che Tempo Che Fa va in onda in diretta dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano. Per partecipare come pubblico si può scrivere a pubblico@lofficinatv.com.