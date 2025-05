Only Fun 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta edizione del varietà comico del NOVE condotto da Belén Rodríguez e i PanPers.

Only Fun 2025 in tv: cast, comici, ospiti, quando va in onda, NOVE

Torna anche quest’anno, Only Fun – Comico Show, il varietà comico del NOVE che, per quanto riguarda questa quinta edizione, vedrà una novità nella conduzione, con Belén Rodríguez che prenderà il posto di Elettra Lamborghini. Anche in quest’edizione, i protagonisti saranno i comici che si esibiranno con i loro sketch e monologhi.

Only Fun – Comico Show è un programma prodotto da Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Discovery. La regia è affidata a Marco Beltrami.

Di seguito, tutti i dettagli.

Only Fun 2025: quando va in onda

La quinta edizione del varietà andrà in onda sul NOVE a partire da giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 21:30, ogni giovedì, per dieci settimane.

Only Fun 2025: quante puntate sono

La quinta edizione del programma sarà composta da dieci puntate dalla durata di 120 minuti ciascuna.

Only Fun 2025: comici, ospiti

Only Fun: puntata del 20 febbraio 2025

Nella prima puntata, che vedrà la presenza straordinaria di Alessandro Siani come ospite, si alterneranno sul palco i seguenti comici: Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Marta e Gianluca, Peppe Iodice, Pino e Gli Anticorpi, Raul Cremona e Valentina Persia.

Only Fun 2025: cast

Il cast completo della quinta edizione del programma è formato da Alberto Farina, Ale e Franz, Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Baz, Beatrice Arnera, Dado, Dario Cassini, Dario Vergassola, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Francesco Cicchella, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Giovanni Cacioppo, Giuseppe Giacobazzi, Ippolita Baldini, Leonardo Fiaschi, Marta e Gianluca, gli Oblivion, Omar Fantini, Paolo Cevoli, Peppe Iodice, Pino e gli Anticorpi, Raul Cremona, Roberto Lipari, Thomas Basilico, Valentina Persia e Vincenzo de Lucia.

Only Fun 2025: conduttori

Dopo quattro edizioni condotte da Elettra Lamborghini, la conduttrice femminile di quest’edizione è Belén Rodríguez. Per quanto riguarda questa stagione televisiva, la conduttrice e showgirl argentina ha condotto anche Amore alla prova – La crisi del settimo anno, andato in onda su Real Time.

I PanPers, duo comico composto da Angelo Pisani e Luca Peracino, invece, saranno presenti anche in questa quinta edizione. In questa stagione televisiva, i due comici si sono esibiti nel corso dell’ultima edizione di Zelig, andata in onda su Canale 5.

Only Fun: dove lo fanno

Il varietà comico viene registrato al Teatro Galleria di Legnano.

Only Fun 2025: streaming, discovery+

Il canale NOVE si può vedere anche in streaming sul sito ufficiale del canale.

Per quanto riguarda discovery+, invece, le puntate sono disponibili in anteprima sulla piattaforma, a rilascio settimanale.