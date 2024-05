Nuova Scena 2 – Rhytm + Flow Italia si farà: via ai casting per la seconda edizione del talent dedicato al rap di Netflix

La Nuova Scena di Netflix è pronta a riaprire in vista del 2025. La piattaforma ha infatti confermato oggi, mercoledì 8 maggio 2024, che Nuova Scena – Rhytm + Flow Italia 2 si farà, con nuovi episodi che saranno rilasciati l’anno prossimo. E per non perdere tempo, sono stati ufficialmente aperti i casting per trovare il nuovo o la nuova rappert a cui andrà il primo premio da 100mila euro.

Nuova Scena 2025, come partecipare ai casting

Siete rimasti affascinati dalla prima stagione di Nuova Scena e volete partecipare per far sentire letteralmente la vostra voce a tutta Italia e non solo? È il vostro momento: chiunque volesse intraprendere il percorso che potrebbe portare alla selezione del gruppo finalista di concorrenti della seconda edizione può semplicemente inviare una mail a castingtv@fremantle.com.

Dopo una prima selezione, i rapper dovranno esibirsi in alcune città italiane (nella prima edizione Milano, Roma e Napoli, ancora non si sa se saranno confermate) davanti ai giudici ed a volti noti della scena rap. Toccherà a loro selezionare chi potrà passare alla fase successiva del programma, ovvero quella delle esibizioni in studio.

La giuria Nuova Scena 2025: ci saranno novità?

La prima stagione di Nuova Scena ha visto nei panni di giurati Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, con gli ultimi due freschi della loro partecipazione al Festival di Sanremo. Netflix per quanto riguarda la loro riconferma resta vago, dicendo che “la giuria di questa seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia verrà annunciata nelle prossime settimane”. Sembrerebbe in vista, dunque, un cambio totale o parziale tra i giurati della seconda edizione.

Nuova Scena è l’adattamento italiano del format statunitense Netflix Rhythm + Flow, di cui ad oggi è stata realizzata solo una stagione, nonostante ne sia stata da tempo confermata una seconda. In Europa, oltre alla versione italiana, ne esiste anche una francese, di cui sono state realizzate due stagioni.

Il successo di Nuova Scena

Ci eravamo già espressi su Nuova Scena, che ci aveva colpito soprattutto nella seconda parte del format, con la gara che non ha risparmiato colpi ma che si è sempre svolta nel rispetto dei concorrenti l’uno per l’altro, ma soprattutto facendo conoscere un genere sempre più in diffusione nel nostro Paese andando oltre gli stereotipi che deve combattere ogni giorno.

Al netto delle visualizzazioni sulla piattaforma, il successo del programma lo si è misurato anche sul fronte musicale: gli inediti dalla prima stagione, incluse le original tracks dei primi cinque classificati – Kid Lost, Jelecrois, Elmatadormc7, Spender e Grein – hanno nel complesso superato i 537 milioni di stream considerando tutte le piattaforme musicali e social.

In particolare, entrambi i brani di Elmatadormc7 – il terzo classificato – hanno raggiunto stabilmente la Top50 Italia su Spotify: il singolo “El Matador” ha da solo superato i 14 milioni di stream (contando esclusivamente Spotify) entrando inoltre nella top 5 “Songs of the Week” di TikTok per due settimane consecutive, mentre “Maliciosa” ha superato i 10 milioni di stream su Spotify.

Ottimo riscontro anche per il rapper Kid Lost, vincitore dello show, premiato dal sindaco di Qualiano (la sua città natale) come “eccellenza della città”, che ha superato i 2 milioni di stream su Spotify (e gli 8 milioni di stream considerando tutte le piattaforme social e musicali) con le due tracce inedite “Criatur” e “Ossimoro”.