Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è un talent show riguardante il mondo rap, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nel ruolo di giudici, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 19 febbraio 2024. Si tratta del primo adattamento italiano di un format originale Netflix che, in questo caso, ha riscosso molto successo negli Stati Uniti e in Francia.

Nuova Scena è un programma prodotto da Fremantle Italia, scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi.

Nuova Scena, quante puntate sono?

La prima stagione di Nuova Scena sarà composta da 8 episodi.

Nuova Scena: quando esce?

Lo show sarà diviso in tre parti: i primi quattro episodi usciranno lunedì 19 febbraio 2024. Il quinto, il sesto e il settimo episodio, invece, usciranno lunedì 26 febbraio. La finale, infine, sarà disponibile a partire da lunedì 4 marzo.

Nuova Scena: anticipazioni puntate, ospiti

Puntate 1-2-3-4 (19 febbraio 2024)

Nei primi quattro episodi, i tre giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partiranno dalle città più rappresentative del rap italiano, Roma, Napoli e Milano, alla ricerca del miglior talento della nuova scena rap. In questa fase, i tre giudici saranno affiancati da una serie di esponenti della scena rap italiana: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp.

Puntate 5-6-7 (26 febbraio 2024)

Nei successivi tre episodi, invece, i giovani rapper selezionati si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, videoclip e featuring con altri quattro nomi della scena rap di casa nostra: Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. I concorrenti dovranno comporre 16 barre inedite su alcuni dei loro brani più famosi.

Puntata 8 (4 marzo 2024)

La finale vedrà protagonisti i tre giovani rapper più meritevoli che si esibiranno con una canzone originale. Il vincitore si aggiudicherà 100mila euro.

Nuova Scena, streaming: dove vederlo?

Nuova Scena sarà disponibile esclusivamente in streaming su Netflix.

Nuova Scena: il trailer

Il 19 gennaio 2024, è stato reso disponibile il trailer ufficiale di Nuova Scena. Il 2 febbraio 2024, invece, è stato condiviso un secondo trailer dedicato soprattutto alla seconda fase durante la quale vedremo i featuring dei concorrenti con Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. Di seguito, potete vedere entrambi i trailer.

Nuova Scena: i giudici

Nuova Scena: Fabri Fibra

Fabri Fibra è uno dei rapper italiani più famosi di tutti i tempi. Ha raggiunto la consacrazione nel 2006 con l’album Tradimento, che debuttò al primo posto in classifica, trainato dal successo del singolo Applausi per Fibra. Nel corso della sua ventennale carriera, ha pubblicato 10 album da solista: Turbe Giovanili, Mr. Simpatia, Tradimento, Bugiardo, Chi vuol essere Fabri Fibra?, Controcultura, Guerra e Pace, Squallor, Fenomeno e Caos. Ha collaborato anche con molti artisti non rap come Gianna Nannini, Tommaso Paradiso, Colapesce Dimartino, Tiromancino, Cesare Cremonini, Luca Carboni, Negramaro, Elisa e altri.

Nuova Scena: Geolier

Geolier è uno dei rapper di maggior successo del momento. Il rapper napoletano, negli ultimi anni, ha raggiunto un numero considerevole di certificazioni FIMI: 53 Dischi di Platino e 23 Dischi d’Oro. Dopo il disco d’esordio Emanuele, pubblicato nel 2019, Geolier ha pubblicato nel 2023 l’album Il Coraggio dei Bambini, seguito dalla riedizione Il Coraggio dei Bambini – Atto II. Parteciperà al Festival di Sanremo 2024 con la canzone I p’ me, tu p’ te.

Nuova Scena: Rose Villain

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, Rose Villain, che, oltre che cantante, è anche autrice e regista, ha all’attivo milioni di stream. La consacrazione è arrivata soprattutto negli ultimi anni grazie a featuring di successo con altri artisti: Achille Lauro, Guè, Don Joe, Ernia e Annalisa. Nel 2023, ha pubblicato l’album Radio Gotham che ha ottenuto il Disco d’Oro. Parteciperà al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Click Boom!. L’8 marzo 2024 pubblicherà il nuovo album Radio Sakura.