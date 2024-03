Anche il primo talent show targato Netflix Italia ha il suo vincitore: la puntata finale di Nuova Scena, distribuita dalla piattaforma alle 21:00 di oggi, lunedì 4 marzo 2024, ha infatti svelato il vincitore della prima edizione della gara tra rapper dell’adattamento italiano del format statunitense Rhytm+Flow, a cui sono andati i 100.000 euro in palio.

Chi ha vinto Nuova Scena?

-ATTENZIONE: SPOILER. NON PROSEGUITE SE NON VOLETE ROVINARVI LA SORPRESA-

A vincere la prima edizione di Nuova Scena è stato Kid Lost, giovane 26enne selezionato nelle Auditions da Geolier a Napoli. Kid Lost ha vinto presentando sul palco del Fabrique di Milano il brano “Criatura”, ricco di riferimenti alla sua infanzia ed alla sua vita e che, soprattutto per la scrittura, ha convinto i tre giudici (oltre a Geolier, anche Fabri Fibra e Rose Villain). Il brano, così come quelli degli altri due finalisti, è disponibile su Spotify dalle 00:01 di martedì 5 marzo.

Il brano, stando alle parole dello stesso rapper, “racconta di quelle persone che non hanno mai avuto un’infanzia, di cui mi sento di far parte. Una lotta infinita per riuscire a sopravvivere, che si conclude con 100mila euro, sarebbe un bel finale!”. Il brano è stato prodotto da Zef e Marz, che hanno già lavorato con Elodie, Marracash, Guè ed Rkomi. “È una rivincita anche per la mia zona, per la mia gente”, ha commentato Kid Lost a fine puntata, “e soprattutto per la mia famiglia”.

I finalisti di Nuova Scena

Kid Lost ha vinto la finale battendo, all’ultima sfida, gli altri due finalisti: la napoletana Jelacrois, 24 anni, anche lei selezionata da Geolier, che ha portato sul palco “Partenope”, prodotto da Poison e Bat Boi Dee; ed El Matador, romano di 20 anni scelto da Fabri Fibra, che si è esibito con “El Matador”, prodotto da SixPm. Anche i loro brano sono disponibili su Spotify dalle 00:01 di martedì 5 marzo.

Nuova Scena 2 si farà?

Netflix Italia non si è ancora espresso a proposito di una seconda stagione del talent show, prodotto da Fremantle Italia. Va detto però che la prima stagione ha incontrato il favore sia del pubblico che della critica: la serie è salita subito al primo posto delle produzioni più viste in Italia della piattaforma.