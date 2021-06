Non era tanto peregrina, anzi tutt’altro, la voce di cui vi abbiamo dato conto tempo fa. La conduzione di Giancarlo Magalli ai Fatti vostri alla fine pare davvero sia arrivata al capolinea. Complice il suo nuovo impegno nel game show che andrà in onda a partire da inizio novembre alle ore 17 su Rai2, Giancarlo Magalli lascerà la conduzione dei Fatti vostri, anzi potrebbe averla già lasciata con l’ultima puntata stagionale già andata in onda. Pare infatti che a settembre, alla ripresa della trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì (di cui oggi è il compleanno, auguri da tutti noi!) e scritta dalle fidate autrici Giovanna Flora e Rory Zamponi, ci sarà un cast quasi completamente rinnovato.

Stop alla conduzione solista, come quella che da anni interpreta per altro con grande successo Giancarlo Magalli, ma in arrivo una conduzione più corale. Confermati nel cast Umberto Broccoli e Salvo Sottile, il primo che si occuperà degli spazi “storici” della trasmissione ed il secondo che porterà i casi di truffa e affini che affliggono purtroppo ancora il nostro paese e di cui si è ottimamente occupato già in questa edizione del popolare varietà del mezzogiorno della seconda rete della Rai.

Parlavamo di conduzione corale perchè è previsto l’ingresso di due figure femminili che andranno a rinforzare e a rinnovare la squadra dei Fatti vostri 2021-2022, che oltre ad inserire volti nuovi del cast virerà in qualche modo la sua formula, privilegiando maggiormente l’intrattenimento ai momenti di cronaca che con il tempo hanno sempre di più fagocitato lo spazio della trasmissione. Si è pensato quindi di ingaggiare per il programma un volto femminile che fungerà da conduttrice e che sarà quello di un personaggio già navigato nel mondo della televisione e fra i volti di cui si parla ci sono quelli di Marisa Laurito, Gloria Guida, Veronica Maya e Monica Leofreddi, ma non è ovviamente da escludere un nome nuovo dell’ultimo minuto, ma diciamo che i cui tratti saranno quelli che abbiamo detto.

Ci dovrebbe essere poi l’ingresso di un volto comico, sempre femminile e anche qui si pescherà fra quelli che hanno già un solido background professional-televisivo alle spalle. Fra i nomi che circolano ci sarebbero quelli di Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino in un ruolo però che sarà a rotazione durante la stagione tv.

Giancarlo Magalli, che si era anche offerto di fare una staffetta alla conduzione dei Fatti vostri, nel frattempo inizierà a fare i provini per i concorrenti del suo nuovo impegno televisivo con il game show in partenza a novembre nel pomeriggio feriale di Rai2. Va detto però che secondo le intenzioni del padrone di casa le porte della piazza dei Fatti vostri resteranno aperte, come il sindaco della piazza Michele Guardì ha voluto fargli già sapere.