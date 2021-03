Lo sforzo nel mascherarlo c’è e va riconosciuto. Ma che il clima nel cast de I Fatti vostri non sia il più idilliaco del mondo è una notizia ormai chiacchieratissima nell’ambiente. Nulla di troppo diverso da quanto accade in altri studi televisivi, per carità, ma le voci in arrivo da via Teulada sono sempre più insistenti.

Il gruppo di lavoro formato da Giancarlo Magalli, Samanta Togni, Salvo Sottile, Umberto Broccoli e Mary Segneri dietro le quinte sarebbe meno unito che mai. Una rottura tra le parti a più livelli. Magalli andrebbe d’accordo con le due figure femminili (e non è poco, commenterà qualcuno particolarmente malizioso o particolarmente amico di Adriana Volpe) e pure con Salvo Sottile, mentre qualche problemino (eufemismo) ci sarebbe con il professor Broccoli (i cui spazi in scaletta, forse non a caso, crescono nel minutaggio). Tra Togni e Segneri – nonostante qualche sorriso di circostanza davanti alle telecamere – sarebbe frattura praticamente totale, dopo alcune tensioni di troppo durante le prove.

Una situazione che rischia di avere ripercussioni sul futuro prossimo della trasmissione di Michele Guardì (che, intanto, come un vero e proprio deus ex machina, guarda, impassibile, tutto ciò che avviene davanti ai suoi occhi). Per dirla semplice-semplice e facendo finta che nella costruzione dei programmi della Rai le dinamiche politiche non contino nulla: da qualche mese si vocifera che il ruolo di Salvo Sottile, arrivato a I Fatti vostri a settembre scorso, nella prossima stagione possa essere più centrale rispetto a quello di oggi. E a farne le spese potrebbe essere Giancarlo Magalli. Ma quale dirigente si prenderebbe in carico la responsabilità di far fuori da I Fatti vostri un professionista e un volto così popolare come Magalli?

Al momento nessuno conosce con certezza la risposta (che arriverà tra qualche settimana), ma la strada segnata sembra andare inevitabilmente verso questa direzione. Che bel clima a I Fatti vostri!