Un compleanno importante quello che oggi Anna Falchi si è trovata involontariamente a festeggiare a I Fatti Vostri, dove in apertura di puntata è stata colta di sorpresa dal mazzo di rose regalatole dal partner di conduzione, Salvo Sottile. Il giornalista, infatti, una volta entrato in studio con la stessa Falchi, si è velocemente assentato per prendere le rose che erano state confezionate per la conduttrice, che compie nella giornata odierna 50 anni.

Sottile ha così accompagnato il dono floreale:

Abbiamo diviso questo studio, abbiamo diviso emozioni, successi, giorni spensierati e tanti altri ne arriveranno: il meglio deve ancora venire. Grazie di essere la donna e la socia che sei. Buon compleanno ad Anna Falchi!

La Falchi, visibilmente commossa ed emozionata, ha ringraziato e spiegato di non essere abituata, da 25 anni a questa parte, a festeggiare il proprio compleanno, a maggior ragione passandolo in diretta televisiva:

Mi ha fatto commuovere. Io non festeggio da 25 anni perché secondo me non c’è nulla da festeggiare se non essere qui a farlo. Farlo insieme a voi, nello studio di I Fatti Vostri, che siete a tutti gli effetti la mia famiglia – passo tantissimo tempo insieme con voi – è il più grande regalo e non mi era mai successo di fare una diretta nel giorno del mio compleanno. E soprattutto il più grande dono che potessi mai ricevere è Salvo, il mio partner che io adoro, amo con tutto il cuore.

Nel corso della puntata la conduttrice è tornata nuovamente a commuoversi quando Salvo Sottile ha portato in studio la torta realizzata per l’occasione da Ernst Knam:

Volevo ringraziare Michele Guardì e Giovanni Flora, ché senza di voi tutto questo non sarebbe stato assolutamente vero. Grazie, grazie di cuore per avermi regalato questa immensa gioia.

L’esperienza alla conduzione di I Fatti Vostri che vede fianco a fianco Sottile e la Falchi proseguirà certamente fino a venerdì 3 giugno, con l’allungamento di una settimana annunciato in diretta alcune settimane fa da Michele Guardì, e molto probabilmente anche nella prossima stagione televisiva.