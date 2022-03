Puntata particolarmente spumeggiante quella odierna de I Fatti Vostri, dopo gli ottimi ascolti fatti registrare ieri. Lo storico contenitore mattutino di Rai2, infatti, nell’appuntamento andato in onda martedì 29 marzo 2022 è praticamente arrivato alla doppia cifra di share, per la prima volta in stagione (con le altre reti normalmente ‘accese’, a partire da È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici su Rai1 al 15%). In particolare, se la prima parte (dalle ore 11:13 alle 12:08) de I Fatti Vostri è stata vista da 1.6563.000 telespettatori per la share dell’8,9%, la seconda è arrivata a 1.012.000 telespettatori e il 9,9% di share.

Numeri che sono stati festeggiati dal Comitato Michele Guardì con un annuncio, poco fa in diretta:

Abbiamo una notizia da darvi: avete programmato le vacanze per fine maggio? E allora spostatele di una settimana! Il programma va avanti per una settimana in più. Lodi, lodi, lodi. Finiremo a giugno!

Una comunicazione che è stata accolta dalla Piazza con grande entusiasmo. Intervistato da Niccolò Fabbri per TvBlog, Salvo Sottile (che conduce la trasmissione con Anna Falchi) poche ore fa aveva osservato che “l’anno scorso il programma era cupo, vuoi per la situazione pandemica, vuoi perché magari Giancarlo Magalli stesso si fosse stancato di farlo dopo tanti anni”. Il conduttore non aveva nascosto la gioia per il seguito del pubblico da casa e aveva evidenziato che “I Fatti Vostri sono il programma che alzano la media di rete: ogni giorno partiamo dal 3/4% e prendiamo sei punti nel corso di due ore”.

L’allungamento di una settimana de I Fatti Vostri rappresenta evidentemente un sacrosanto riconoscimento per il gruppo di lavoro guidato da Guardì, ma anche una scelta/necessità di ottimizzazione delle risorse da parte della rete per quanto riguarda il palinsesto estivo nel quale potrebbe avere spazio anche Drusilla Foer, come anticipato da TvBlog nelle scorse ore.

Tornando a I Fatti Vostri, dunque, la stagione in corso del programma di Rai2 si concluderà venerdì 3 giugno e non il 27 maggio, come inizialmente previsto. Sempre che nelle prossime settimane non arrivino ulteriori allungamenti.