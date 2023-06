Colpo di scena nel day time di Rai2. Dopo alcune stagioni, in particolare questa ultima appena trascorsa, di grande successo e di rilancio, I Fatti vostri cambia presentatore. Dalla prossima stagione tv Salvo Sottile non sarà più il conduttore del celebre programma del mezzogiorno di Rai2. Cambio in vista, ma tutto resterà in famiglia. Il nuovo conduttore de I Fatti vostri sarà Tiberio Timperi. Diciamo che tutto resterà in famiglia perchè Tiberio Timperi è da sempre un amico del gruppo di lavoro di Michele Guardì.

Lo ricordiamo infatti padrone di casa di Mattino in famiglia, di Mezzogiorno in famiglia, proprio su Rai2. Ma anche dello stesso Unomattina in famiglia, attualmente in onda su Rai1, di cui domani e domenica andranno in onda le ultime 2 puntate stagionali. Se dunque Salvo Sottile lascia i Fatti vostri per un nuovo impegno giornalistico in Rai, Tiberio Timperi, a sua volta, lascerà Unomattina in famiglia nelle mani di Beppe Convertini. L’attuale conduttore di Linea verde ndrà ad affiancare le due ormai storiche padrone di casa di quel programma. Monica Setta, che resterà dunque l’unica giornalista di quella trasmissione e Ingrid Muccitelli.

Tiberio Timperi dunque chiude il cerchio dei programmi diretti dall’amico Michele Guardì, andando a condurre i Fatti vostri, insieme al resto del cast confermato, a partire dalla bella e brava Anna Falchi. Timperi va ad aggiungersi a Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli, Alberto Castagna, Massimo Giletti e appunto Salvo Sottile, che hanno condotto questa storica trasmissione. Programma questo nato nella Rai2 degli anni novanta diretta da Giampaolo Sodano, che chiese a Guardì un programma che sostituisse il Mezzogiorno è di Gianfranco Funari.

I Fatti vostri viene da una stagione da incorniciare, con ascolti clamorosi per la Rete 2 che lo ha ospitato. Oggi a fine trasmissione, presso l’Hotel Hilton di Roma, Michele Guardì, Giovanna Flora e Salvo Sottile, hanno festeggiato in un pranzo di commiato, la straordinaria annata de I Fatti vostri. Un pranzo in cui si è palesato l’affetto e la stima nata in questi anni fra i tre commensali. Al termine dell’incontro a pranzo grandi abbracci e un arrivederci. Le strade si divideranno, ma l’affetto e la stima fra i tre rimarrà legata a doppio filo.