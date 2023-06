Come anticipato da TvBlog, il futuro di Beppe Convertini dovrebbe essere lontano da Linea Verde. Infatti, nonostante gli ottimi risultati di ascolti ottenuti in questi anni insieme a Peppone Calabrese, il conduttore pugliese non dovrebbe essere confermato a settembre 2023 alla guida dello storico programma di Rai1 che racconta le bellezze dell’Italia. Oggi TvBlog è in grado di annunciare che Convertini dovrebbe essere destinato a Unomattina in famiglia.

Il piano della nuova dirigenza di Viale Mazzini sarebbe più o meno il seguente: promuovere Tiberio Timperi, che questa estate sarà impegnato a Unomattina al fianco di Serena Autieri e Gigi Marzullo, nel pomeriggio di Rai1 autunnale (a fianco di Caterina Balivo?) e dirottare Beppe Convertini da Linea Verde a Unomattina in famiglia, proprio al posto del giornalista reduce dalle tensioni in diretta con Gianni Ippoliti (successivamente dovrebbe esserci stato un chiarimento). Insieme al presentatore nato a Martina Franca nel contenitore mattutino del weekend della rete ammiraglia della tv pubblcia dovrebbero esserci le confermatissime Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, per sostituire Serena Bortone (quasi sicuramente tornerà su Rai3) e il suo Oggi è un altro giorno si era pensato anche a Rossella Brescia. La ballerina e conduttrice radiofonica (da qualche anno è voce di Rds dove conduce il morning show Tutti pazzi per Rds insieme a Baz e Ciccio Valenti) avrebbe però rifiutato la proposta in quanto poco interessata ad un programma televisivo quotidiano in questa fase della sua carriera, dove il teatro sembra avere la priorità.

Tornando a Beppe Convertini, ricordiamo infine che tra poche settimane sarà nuovamente su Rai1 alla guida di con Azzurro – Storie di Mare, alla sua terza edizione consecutiva. Il programma, che racconta la passione per il mare, è prodotto da Showlab in collaborazione con FPT (gruppo CNH industrial), CNR e l’Arma dei Carabinieri.