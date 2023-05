È stato convocato per giovedì 25 maggio alle ore 9.00 il consiglio di amministrazione Rai con all’ordine del giorno le nomine a testate e direzioni di genere. Da quel momento si fermeranno le indiscrezioni giornalistiche sui nuovi direttori della tv pubblica, mentre si impenneranno quelle sui volti tv che animeranno i palinsesti autunnali. Una delle poche certezze della nuova Rai targata Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale, è, come anticipato da TvBlog, la sostituzione di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno.

Ad occuparsene sarà Angelo Mellone, in procinto di diventare responsabile del daytime. Al posto della conduttrice, che fu promossa su Rai1 nel 2020 dall’uscente Stefano Coletta e che, al netto delle voci odierne sul passaggio a Discovery, dovrebbe restare in Rai dove ha un contratto da capo redattrice, dovrebbe esserci Roberta Capua. La fumata bianca arriverà soltanto la prossima settimana, perché una scelta definitiva non sarebbe stata ancora compiuta.

Ad oggi, infatti, sul tavolo ci sarebbero otto nomi di profili femminili. Oltre alla Capua, nelle ultime due stagioni alla guida di La vita in diretta estate e del PrimaFestival 2022, si starebbero valutando Rossella Brescia (come rivelato oggi dal nostro Hit), Roberta Morise, Carolina Rey e – questo il nome dell’ultima ora – Elena Santarelli. L’obiettivo, a quanto si apprende da fonti vicine a Viale Mazzini, è cambiare modello narrativo. Tradotto: un programma più stiloso e meno caciarone, con all’interno un segmento dedicato al factual, il genere tv che consiste nel racconto della realtà senza filtri e che funziona soprattutto nel pubblico femminile. Perfetto, nelle idee dei dirigenti Rai, per trainare la soap opera Il paradiso delle signore.

In queste ore si sta ultimando l’analisi degli otto profili, valutandone punti di forza e di debolezza, per individuare la donna che rappresenterà il post Serena Bortone nel pomeriggio feriale di Rai1. E, così, nel frattempo continua il telemercato.