In attesa di notizie ufficiali sulla nuova (?) governance Rai (appare sempre più probabile che Carlo Fuortes rimanga amministratore delegato fino alla scadenza del suo mandato, il 2024), continuano a circolare voci sui palinsesti autunnali della tv pubblica, la cui presentazione ufficiale sarebbe slittata a luglio 2023. Come già scritto qualche tempo fa, tra i programmi più in bilico al momento ci sarebbe Oggi è un altro giorno. Per ragioni di ascolti, ultimamente non esaltanti – incide l’exploit su Canale 5 di Terra Amara – ma anche per un clima non dei migliori che si starebbe alimentando intorno al nome di Serena Bortone.

Restando in casa Rai e più o meno nella stessa fascia oraria, già da tempo – come anticipato da TvBlog – è arrivata la conferma in palinsesto per BellaMa’ su Rai2. La prossima sarà l’ultima settimana di messa in onda per la trasmissione di Pierluigi Diaco.

Dopo aver ospitato due big della rete come Mara Venier (giovedì 27) e Alberto Matano (venerdì 28) – circostanza, questa, che dal punto di vista delle dinamiche interne all’azienda non va sottovaluta -, Diaco mercoledì 3 maggio è pronto ad accogliere nel suo studio il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, che si confronterà sul tema del senso dello Stato con boomer e generazione z. Il giorno dopo, giovedì 4 maggio, saranno eletti i vincitori della prima edizione, alla presenza di tutti i talent che sono stati coinvolti nelle varie rubriche, da Annalisa Minetti a Rita Forte, da Manuela Villa a Don Walter Insero, da Marco Carta ad Antonella Elia, da Adriana Volpe a Maria Giovanna Elmi, fino a Rosanna Vaudetti. Venerdì il gran galà finale con Diaco che farà entrare in studio l’intera redazione e omaggerà tutti i reparti produttivi della Dear – Fabrizio Frizzi. La seconda edizione di BellaMa’ inizierà lunedì 11 settembre 2023.