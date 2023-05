Proseguono i ragionamenti e le discussioni a viale Mazzini rispetto ai palinsesti Rai prossimi venturi della televisione pubblica. In attesa dell’ufficializzazione delle nomine alle direzioni di genere e di testata di giovedì, vengono messe sui tavoli di lavoro le idee per i programmi e relativi conduttori. Vi abbiamo dato conto da queste colonne delle manovre in atto in quella che risulta essere la porzione più infuocata dei prossimi palinsesti del day time, quella cioè del pomeriggio.

Roberta Capua resta il nome più gettonato per il prossimo pomeriggio di Rai1. La conduttrice partenopea dovrebbe prendere il posto dell’attuale occupante di questo spazio, Serena Bortone. Vi avevamo dato conto anche della possibilità dell’arrivo al suo fianco di Milo Infante, che avrebbe lasciato il primo pomeriggio di Rai2 per tornare ad una conduzione di coppia su Rai1 con la Capua. Ricordiamo l’ Italia sul 2, in cui faceva coppia con Monica Leofreddi.

Ebbene questa ipotesi di trasloco di Infante su Rai1 sarebbe caduta. Il giornalista milanese avrebbe preferito restare in solitaria nel primo pomeriggio di Rai2 con il suo Ore 14. Indiscrezioni dell’ultima ora dunque arrivano rispetto al primo pomeriggio di Rai1 e su chi affiancherebbe Roberta Capua. Secondo le ultime voci il nome nuovo per il primo pomeriggio di Rai1 sarebbe quello di Rossella Brescia.

La conduttrice e showgirl pugliese ha navigato in lungo e in largo il piccolo schermo italico. Debuttante come ballerina nel varietà di Pippo Baudo Tutti a casa, ha partecipato poi come insegnante di ballo ad Amici fra il 2001 ed il 2003. Passa poi alla conduzione di Colorado cafè e più recentemente l’abbiamo vista a Mooney show su Mediaset play.

Rossella Brescia è stata la moglie di Roberto Cenci e attualmente è legata sentimentalmente al coreografo e regista Luciano Mattia Cannito, recentemente nominato consigliere di amministrazione del Teatro stabile della Città di Napoli ‘Mercadante’ dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Si pensa dunque ad una coppia tutta al femminile per il primo pomeriggio prossimo venturo di Rai1. Allo studio ci sarebbe un programma tutto nuovo declinato al pubblico femminile, target che maggiormente è davanti alla tv a quell’ora. Un programma che raccolga anche le istanze delle tante fans dell’apice degli ascolti di quella fascia oraria di Rai1, ovvero della soap di successo Il Paradiso delle signore.

Queste sarebbero dunque le ultime indiscrezioni circa i palinsesti Rai pomeridiani autunnali attualmente allo studio a viale Mazzini. Come abbiamo sottolineato più volte queste sono al momento solo ipotesi e idee sul tavolo di lavoro, il tutto dovrà essere poi confermato in sede di presentazione dei palinsesti il prossimo mese di luglio.