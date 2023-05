Proseguono i ragionamenti in Rai per i palinsesti prossimi venturi della televisione pubblica. Si ragiona infatti su quali saranno le proposte televisive e la scansione delle medesime, nei palinsesti che verranno presentati ai clienti e ai giornalisti il prossimo mese di luglio. Naturalmente quello che è oggi, potrebbe non essere quello che verrà presentato domani. Ma compito di questa storica rubrica di TvBlog è di darvi conto dei vari step che segnano la strada per i palinsesti futuri della nostra televisione pubblica. Torniamo a parlavi oggi di uno dei territori più infuocati, quello del pomeriggio Rai.

Proprio ieri è uscito un tweet del giornalista di Rai2 Milo Infante che ha annunciato il ritorno del suo Ore 14 su Rai2 da lunedì 29 maggio. Il programma di cronaca che ha accompagnato il pubblico della seconda rete nella prima parte del pomeriggio feriale, torna per un mese, fino al 30 giugno, con una nuova serie. Il messaggio social è stato accompagnato dalla frase “Se ci saremo a settembre dipende anche da voi“. Lasciando quindi intendere che quelle 20 puntate saranno una specie di test rispetto alla programmazione futura di Ore 14.

In realtà il programma sarebbe stato già confermato per l’autunno, il mese di giugno servirà ad Ore 14 per testare nuovi linguaggi e nuove situazioni, che poi potranno essere proposte alla ripresa settembrina. Ma non necessariamente per la fascia del primo pomeriggio feriale di Rai2. C’è sul tavolo infatti anche una idea o una suggestione se preferite. Quella cioè che questo programma possa traslocare su Rai1 in una versione rinnovata. Milo Infante dunque potrebbe fare il salto di rete e al suo fianco per questo nuovo programma potrebbe esserci proprio Roberta Capua, che già queste colonne vi avevano dato in predicato di approdare nella fascia del primo pomeriggio di Rai1.

Questo eventuale spostamento innescherebbe naturalmente una reazione a catena che coinvolgerebbe il primo pomeriggio di Rai2. Per la fascia oraria delle 14 potrebbe tornare sulla seconda rete un genere già sperimentato in passato con Detto fatto. Sarebbe infatti allo studio un nuovo factual corale, alla cui guida potrebbe essere chiamata Caterina Balivo. In questa nuova produzione sarebbero presenti tre conduttrici. Greta Mauro, che perderebbe la conduzione di Top, che passerebbe alla leghista Simona Arrigoni. Quindi con la Mauro ci sarebbero Bianca Luna Santoro e Roberta Morise. Caterina Balivo tornerebbe dunque in una fascia oraria da lei molto amata, quella delle ore 14, che l’ha vista protagonista in passato con Festa italiana su Rai1 e poi proprio con Detto fatto su Rai2.

Tornando a Milo Infante poi c’era anche sul tavolo di lavoro una versione Rai di “Quarto grado” nella prima serata di Rai2. Un settimanale cioè di cronaca in onda per tutta la stagione televisiva, da settembre 2023 a maggio 2024. Ma su questo sono in atto ora dei ragionamenti, per ora si tratta solo di un’idea sul tavolo di lavoro. Una serata che si affiancherebbe a quella nuova che si sta studiando fra attualità e politica e di cui vi abbiamo già dato conto.

Il pomeriggio Rai proseguirebbe poi su Rai1 con il Paradiso delle signore e la Vita in diretta condotta da Alberto Matano, mentre per Rai2 con Bella ma’ ed un nuovo programma d’intrattenimento di cui si stanno studiando i contorni, in ballottaggio con un telefilm.