In attesa dell’insediamento ufficiale di Roberto Sergio sullo scranno più alto della Rai, con conseguente approdo del tandem Ciannamea-Mellone al prime e day time e di Corsini agli approfondimenti, proseguono le manovre in quel di viale Mazzini per la definizione del nuovo volto della tv pubblica targata Giorgia Meloni. Pare proprio che uno dei posti più ambiti dei palinsesti prossimi venturi è quello che riguarda il primo pomeriggio feriale di Rai1. Vi abbiamo dato conto da queste colonne delle prime voci rispetto a questa fascia oraria, attualmente occupata dal varietà Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, a cui va dato atto negli anni di aver saputo far crescere questa difficile porzione del palinsesto di Rai1. Programma questo, su cui è in atto una profonda riflessione e i cui dubbi non sono di natura “politica”, ma di linea editoriale.

Vi abbiamo anche informati delle indiscrezioni che parlavano di un approdo di Monica Setta in questa fascia oraria con una versione quotidiana del suo nuovo programma Storie di donne al bivio, in onda la prossima estate su Rai2, in tandem con una nuova “fascia factual“. Pare però che, dopo una riflessione attenta della stessa Setta rispetto ai suoi impegni futuri già fissati, la giornalista abbia deciso di sfilarsi da quella “competizione” per restare ad occuparsi dei suoi impegni televisivi già in corso e che avrebbe dovuto abbandonare. Primo fra tutti quel Generazione Z, programma che ha tenuto a battesimo e che è stato confermato per la prossima stagione tv, sempre nella seconda serata di Rai2.

A Generazione Z si aggiunge anche l’impegno nel fine settimana con Unomattina in famiglia, oltre al programma radiofonico Il sorpasso. Potrebbe aggiungersi a questi per la prossima stagione tv un nuovo programma, magari proprio una nuova edizione di Storie di donne al bivio, per il pomeriggio della domenica della prima rete, nella fascia attualmente occupata dal programma Da noi a ruota libera. Per il programma post-Domenica in, circolano pure voci di un approdo della stessa Serena Bortone, qualora si decida di cambiare il primo pomeriggio feriale di Rai1.

Per quel che riguarda il primo pomeriggio feriale di Rai 1 circola una indiscrezione dell’ultimo minuto che vorrebbe alla guida di una nuova trasmissione Roberta Capua, che tornerebbe quindi sulla prima rete con un programma tutto nuovo dedicato all’universo femminile, pubblico prevalente davanti alla tv a quell’ora. Roberta Capua è stata ottima conduttrice in passato di Estate in diretta, posto quest’anno che sarà occupato da Nunzia De Girolamo, pure lei fra le candidate ad avere un posto al sole nei palinsesti autunnali della Rai, chissà magari proprio nella stessa fascia oraria oggetto di questo post. Non è da escludere poi che Francesca Fialdini, qualora debba lasciare davvero Da noi a ruota libera, possa entrare in corsa pure lei per il primo pomeriggio feriale di Rai1.