E cosi la telenovela è finita. Carlo Fuortes si è dimesso da amministratore delegato della Rai. Dimissioni che ha rassegnato nelle mani del Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e quindi al governo in carica, che è anche l’editore della Rai radio televisione italiana. Ricordiamo che il Ministero dell’economia possiede il 99,5% delle azioni di Rai. Un tira e molla che dura da qualche mese, sfociato nei giorni scorsi nel famoso “decreto Fuortes“ che ha portato l’ex sovrintendente del teatro dell’opera di Roma al passo odierno. Ora si procederà, come già previsto, alla nomina di un nuovo AD, che dovrebbe avere il volto di Roberto Sergio, attuale capo della radiofonia Rai, che a sua volta nominerà direttore generale sul prodotto Giampaolo Rossi. Via quindi alle nomine di Marcello Ciannamea all’intrattenimento prime time, Angelo Mellone all’intrattenimento day time e Paolo Corsini agli approfondimenti. Loro tre quindi insieme a Sergio e a Rossi procederanno a stilare i palinsesti autunnali che verranno presentati alla fine di giugno.

Palinsesti dunque che nei prossimi giorni verranno scritti su carta intestata Rai, dopo le prime discussioni dei giorni scorsi, discussioni naturalmente informali, che già hanno portato però i primi frutti. Uno dei punti più caldi dei prossimi palinsesti è di certo il pomeriggio feriale di Rai1, attualmente occupato dal varietà Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Programma questo in onda dal 7 settembre 2020, fortemente voluto, insieme alla sua conduttrice, dall’allora direttore di rete Stefano Coletta. Da settembre, per questo spazio, sarebbe stata scelta Monica Setta, che già ha occupato, per altro con buoni risultati di ascolti questo slot in passato con il suo Fatto del giorno, su Rai2.

L’idea prevalente però delle ultime ore, sarebbe quella di dedicare la prima parte del pomeriggio di Rai1 ad una serie di factual (verrebbe da pensare ad una specie di Detto fatto, ma in questo caso sarebbe qualcosa di diverso) condotti da giovani e freschi personaggi della rete. I nomi che circolano sono quelli di Carolina Rey, Bianca Luna Santoro, Gloria Aura Bortolini, Monica Caradonna, Roberta Morise e Greta Mauro. Questa fascia poi farebbe da traino ad un nuovo programma condotto da Monica Setta dedicato all’universo femminile, target di pubblico prevalente davanti alla tv a quell’ora, che prenderebbe le basi dal suo nuovo programma estivo “Storie di donne al bivio” che andrà in onda in seconda serata su Rai2.

La linea poi passerebbe al Paradiso delle signore e alla Vita in diretta di Alberto Matano. Cambi poi di conduzione in arrivo per Linea verde life. Marcello Masi dovrebbe lasciare il programma per lanciarne uno nuovo dedicato ai “diversamente giovani”. Anche Daniela Ferolla sarebbe in uscita dal programma del sabato mezzogiorno di Rai1 e passerebbe cosi a Unomattina in famiglia, qualora Monica Setta decida di occuparsi del pomeriggio feriale della prima rete, nella modalità che vi abbiamo raccontato. Tiberio Timperi potrebbe prendere il posto di Massimiliano Ossini a Unomattina, con quest’ultimo che lo sostituirebbe nel fine settimana di Rai1, A proposito di Unomattina in famiglia, qualora lo schema di cui sopra si porterebbe a compimento, la prossima edizione vedrebbe un cambio quasi totale alla conduzione, resterebbe la sola Ingrid Muccitelli.

Per Unomattina però scalpita anche Roberto Poletti che tornerebbe alla guida del programma del mattino di Rai1, dopo averlo già condotto anni fa. Ma per il giornalista lombardo si parla anche della conduzione di Agorà. Per quel che riguarda invece Elisa Isoardi, fortemente voluta dall’ex capo del day time Antonio Di Bella alla guida del programma “Vorrei dirti che” (che non verrà confermato) potrebbe arrivare la conduzione di Linea verde life. Si dice però che nessuno dei suoi ex sponsor si stia stracciando le vesti per farla tornare nel programma di agricoltura, territorio ed ambiente della prima rete della Rai, che ha già guidato in passato (la versione domenicale).