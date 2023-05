Oggi alle ore 16 è convocato il Consiglio dei Ministri e fra i temi che si potrebbero discutere ci sarebbe anche quello che in molti chiamano “decreto Fuortes“. In sostanza si tratterebbe di introdurre, come già abbiamo avuto modo di spiegarvi da queste colonne, un limite anagrafico posizionato a 70 anni per gli amministratori dei teatri lirici. In questo modo Carlo Fuortes, attuale amministratore delegato della Rai potrebbe essere nominato sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli al posto di Stéphane Lissner, che attualmente occupa quella carica. E ovviamente accettando la carica di Sovrintendente lascerebbe quella di AD Rai. Va detto a questo proposito che Lissner, che ha compiuto proprio 70 anni a gennaio, ha già annunciato una battaglia legale se dovesse essere obbligato a lasciare il teatro partenopeo.

La strada dunque per Giorgia Meloni sarebbe un po’ sdrucciolevole rispetto a questo modus operandi. Per altro qualcuno dice che la stessa premier avrebbe pure visto di buon occhio il proposito di lasciare Carlo Fuortes fino al termine del suo mandato, che ricordiamo è fissato a luglio 2024. Ma le pressioni all’interno della sua compagine governativa per un cambio immediato sono molte. Va detto però inoltre che sempre all’interno della maggioranza ci sono anche voci contrarie rispetto al cambio immediato, mentre alcuni sostengono che la soluzione più intelligente sarebbe una sola.

Lasciare cioè Carlo Fuortes fino al termine del suo mandato, con l’arrivo in Rai alla direzione generale di Giampaolo Rossi, con evidenti deleghe operative, per poi procedere l’anno prossimo alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Questa soluzione per altro “calmerebbe” le voglie di molti all’interno della maggioranza rispetto alle “cose da fare” in Rai, rasserenando tutto sommato il clima all’interno dell’attuale compagine governativa che sarebbe in qualche modo “friccicarello”. Va detto inoltre che fra un anno tante cose potrebbero succedere, aprendosi nuovi scenari rispetto al futuro professionale di Fuortes che potrebbero avere paesaggi non solo parenopei, ma pure milanesi.

Le stesse persone che suggeriscono questa eventualità, si affrettano pure a bollarla come soluzione troppo intelligente, detto in maniera sarcastica. Ma Giorgia Meloni è persona intelligente, seppur sola, come sempre accade a chi si trova a comandare, quindi l’ipotesi di cui sopra è ancora nelle cose. Detto questo quello che da oggi potrebbe accadere, qualora si arrivi al “decreto Fuortes” di cui sopra, vedrebbe nel corso della prossima settimana decadere automaticamente Stéphane Lissner come sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli. Il governo a quel punto nominerebbe al suo posto Carlo Fuortes. A questo punto Fuortes accetterebbe la nomina a sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli e automaticamente lascerebbe la Rai, con successiva nomina da parte dell’azionista di Roberto Sergio nuovo amministratore delegato di viale Mazzini, con Giampaolo Rossi direttore generale con deleghe operative.

Qualora invece si decida per la “soluzione intelligente”, allora Carlo Fuortes resterebbe amministratore delegato della Rai, con l’arrivo di Giampaolo Rossi come direttore generale operativo e a quel punto si arriverebbe a stilare i famigerati palinsesti autunnali, in attesa più avanti (o contestualmente) di nuove nomine nelle direzioni di genere e nelle testate. Tutto quindi ruota a quanto accadrà oggi nel consiglio dei ministri, se verrà licenziato oppure no il cosiddetto “decreto Fuortes”, staremo a vedere.