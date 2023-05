“Non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato” annuncia Carlo Fuortes, presentando al Ministero dell’Economia e della Finanze le sue dimissioni da ad Rai. “Da decenni lavoro nell’amministrazione pubblica e ho sempre agito nell’interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di parte” ha spiegato Fuortes.

Lo scorso giovedì il Consiglio dei Ministri aveva approvato un decreto che introduce un limite anagrafico di 70 anni per i sovrintendenti dei teatri lirici. Con questo nuovo limite, Stéphane Lissner, direttore del Teatro San Carlo di Napoli, dovrebbe lasciare il proprio incarico. Proprio quel posto spetterebbe ora a Carlo Fuortes, nonostante Lissner abbia già annunciato una battaglia legale.

La norma portata in CdM serviva, infatti, proprio a liberare un posto per l’ad Rai, che si voleva sostituire. Con le dimissioni di Fuortes, si avvicina quindi il possibile arrivo come nuovo amministratore delegato di Roberto Sergio, attuale direttore di Radio Rai. Ad affiancarlo dovrebbe esserci nel ruolo di direttore generale Giampaolo Rossi, già consigliere nel cda Rai, vicino a Fratelli d’Italia.

La palla passa ora nella mani del Mef che dovrà decidere se accettare o meno le dimissioni presentate dall’ancora attuale amministratore delegato Rai Carlo Fuortes. Se così avverrà, spetterà sempre al ministero presieduto da Giancarlo Giorgetti indicare il nome del nuovo ad della tv pubblica. Da prassi, infatti, l’amministratore delegato del cda (insieme al presidente) viene indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto azionista di maggioranza.

Con il cambio di dirigenza, che a questo punto probabilmente non riguarderà solamente i vertici, ma anche i vari direttori sottoposti, rischia di slittare ulteriormente la preparazione e la conseguente presentazione dei prossimi palinsesti. In tutto questo la presidenza dell’azienda dovrebbe rimanere saldamente nella mani di Marinella Soldi. Sarò lei, insieme al resto del cda, a dare continuità a questa stagione della Rai.