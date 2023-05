Prosegue, in attesa dell’ufficializzazione dei prossimi giorni. la stesura dei palinsesti autunnali della Rai. Al momento tante discussioni e tante bozze su carta, in attesa di mettere tutto, nero su bianco, su carta intestata. Via abbiamo dato conto delle indiscrezioni riguardanti il primo pomeriggio feriale di Rai1 con un tris di donne pretendenti per quel ruolo. Roberta Capua, Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini, potrebbero dare il buon pomeriggio al pubblico di Rai1, dal lunedì al venerdì a partire dal prossimo mese di settembre.

Il programma sarà totalmente nuovo e vedrebbe la conduttrice in studio lanciare temi e servizi con l’ausilio di inviate esterne, già volti noti del pubblico Rai. Ma di certo le novità non si fermerebbero qui. E’ noto di un particolare interesse per i nuovi dirigenti della Rai per Nicola Porro, cui è partita una corte serrata da parte della televisione pubblica per riportarlo fra le sue braccia. Ricordiamo che Nicola Porro era stato ingaggiato da Angelo Teodoli per la prima serata di Rai2 del giovedi, dove conduceva Virus, per altro con buoni dati di ascolto. Poi chi venne dopo Teodoli alla direzione di Rai2, ovvero Ilaria Dallatana, decise di cancellare il programma per far partire una produzione esterna firmata Fremantle dal titolo Nemo.

La Dallatana per altro aveva offerto a Porro un programma nel preserale della domenica di Rai2, assolutamente non all’altezza del precedente impegno nel prime time del giovedì, costringendo di fatto Porro ad andare fra le braccia di Mediaset, dove attualmente conduce Quarta repubblica. Dunque l’idea Rai è quella di posizionare Nicola Porro nel mercoledì o giovedì sera di Rai2. La trattativa con Porro per strapparlo da Mediaset è però tutt’altro che facile. In alternativa a Porro o a fianco se preferite, gli occhi della nuova Rai si sono posati su Veronica Gentili, sempre proveniente da Mediaset e sempre per la prima serata informativa di Rai2. Con lei potrebbe esserci il giornalista del Foglio Salvatore Merlo. La Gentili però è in corsa anche per prendere il posto di Barbara Palombelli a Stasera italia, qualora il nuovo programma “Curami“ su Mediaset della conduttrice di Forum veda la luce.

Ma c’è un altro volto che potrebbe approdare nella prima serata di Rai2 ed è quello di Myrta Merlino. La conduttrice de L’aria che tira su La7 dunque potrebbe prendere il posto fino a qualche tempo fa di Ilaria D’Amico, con la quale pare condivida l’uso del teller, ovvero i micro auricolari al fine di orchestrare al meglio il programma. La conduttrice di La7 ha ottimi rapporti con tutti i politici, di tutti gli schieramenti e si dice sia molto amica di Nunzia De Girolamo. La moglie del capo staff di Elly Schlein, Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico, è in forte ascesa di questi tempi in Rai. Come è noto in Rai per fare strada occorre essere trasversali, oltre che “lungimiranti”. Grandi manovre dunque dei nuovi volti della Rai meloniana, tutti si agitano per un quarto d’ora di celebrità. In questo contesto fa rumore il silenzio di Monica setta, come è noto grande amica di Matteo Salvini e del nuovo AD Rai Roberto Sergio, che dopo essersi sfilata dal pomeriggio di Rai1, pare non sia disposta neppure a sostituire Francesca Fialdini alla domenica. Ho già fatto quattro edizioni di Domenica in e non amo rubare i posti alla gente che stimo, avrebbe detto agli amici. Mi interessa di più -avrebbe aggiunto- far crescere un progetto tutto mio come Generazione Z che partendo dal 2 è arrivato a sfiorare anche l’8% di share.

Per Massimo Giletti niente da fare, nessun ritorno in Rai almeno nel prossimo autunno. Conferme al martedì sera per Bianca Berlinguer con Mauro Corona a Carta bianca, per i Cinque minuti di Bruno Vespa, comprese le tre seconde serata di Porta a porta, di In mezz’ora in più per Lucia Annunziata e per Il cavallo e la torre di Marco Damilano.