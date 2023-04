Se c’è una scia negativa che ha lasciato alle sue spalle l’emergenza Covid, oltre alla sindrome stessa da post Covid, è anche il modo in cui gli italiani affrontano i loro problemi di salute. Durante quella emergenza sono state tralasciate tutte le altre malattie e anche tutta la relativa prevenzione su di esse per concentrarsi sul terribile virus, portando di fatto gli italiani in una condizione di salute non ottimale. Ora che l’emergenza da Covid è terminata, è arrivato il momento di affrontare di nuovo le malattie a muso duro, tutte le malattie, compresa la relativa prevenzione. Uno dei momenti fondamentali per affrontare le malattie è certamente la relativa cura, che passa forzatamente attraverso quello che in termini medici si chiama “follow up“, ovvero il fatto di tenere sotto controllo costante il post malattia, informandone il proprio medico. Parte in qualche modo da questi concetti l’idea di un nuovo programma che starebbe studiando di questi tempi Barbara Palombelli.

Il programma, il cui titolo provvisorio è al momento “Curami“, nasce dall’esperienza dei tanti medici che hanno già affrontato le platee televisive e naturalmente non solo loro, questa volta però protagonisti di un diverso tipo di approccio televisivo, assolutamente originale rispetto alla tv di oggi e di Mediaset in particolare. Questi medici porteranno di volta in volta in trasmissione, un/una paziente guarita/o, che racconti la propria storia personale, sia umana che di salute, descrivendo la propria vicenda medica, comprese le terapie che ha dovuto affrontare ed il percorso che l’ha portata alla guarigione.

Nel corso del programma verranno affrontati, anche tecnicamente, ma senza inutili tecnicismi, i vari passaggi di questo percorso di guarigione, attraverso anche l’ausilio di filmati realizzati nei centri medici e di benessere, che sono stati veicolo fondamentale rispetto alla soluzione dei loro problemi di salute. Nel contempo verranno anche mostrate sperimentazioni e novità mediche internazionali rispetto al futuro della medicina. Insomma un programma che vuole essere qualcosa di diverso rispetto alle consuete trasmissioni di medicina che popolano la televisione di oggi. Alla guida di questo programma ci sarebbe Barbara Palombelli, che ne è anche l’ideatrice.

Barbara Palombelli, che proprio oggi ha avuto il plauso del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri per gli ottimi ascolti che sta ottenendo anche quest’anno con Forum, qualora si concretizzasse il progetto di Curami, potrebbe abbandonare i temi della politica di Stasera Italia, per gettarsi a capofitto in questo nuovo progetto medical-televisivo. Barbara Palombelli resterebbe comunque alla guida di Forum anche per la prossima stagione televisiva, d’altronde non potrebbe essere altrimenti visti i successi certificati proprio oggi anche dal direttore della rete ammiraglia Mediaset.