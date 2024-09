“È come un divano a casa” dice in apertura Barbara Palombelli, utilizzando una metafora per descrivere la storia quarantennale di Forum. Lo storico tribunale di Canale 5 compie, infatti, con quest’edizione 40 anni. Un traguardo forse inimmaginabile quando esordì come rubrica all’interno di Buona domenica.

Alla conduzione vi si sono alternate, prima della Palombelli, che le cita e ringrazia tutte, Catherine Spaak, Paola Perego e Rita Dalla Chiesa. Il programma, quindi, nel corso degli anni, anche per rimanere sempre attuale, ha cambiato più volte anima.

Con Barbara Palombelli, da undici anni a questa parte, Forum ha abbracciato ancora di più le novità e gli spunti che l’attualità può offrire. Come sottolineato un anno fa da Giorgia Iovane, il programma ha assunto ormai le sembianze di un talk con al centro i fatti del giorno.

Certo, nel programma restano centrali le vicende processuali, ma ad essere messe in risalto in particolare sono le tematiche che si celano dietro le storie affrontate. La Palombelli sottolinea fin dall’inizio che quest’anno l’attenzione di Forum sarà rivolta in particolare al tema delle disabilità. Proprio questo tema emerge dalla prima storia protagonista di questa nuova edizione.

In studio, presente per affrontare aspetti inerenti la materia, c’è la ministra Alessandra Locatelli, come avvenuto un anno fa con il ministro Piantedosi. È la stessa ministra a commentare la sentenza pronunciata da Annamaria Bernardini De Pace, la novità di questa stagione nel cast dei giudici.

Con la partecipazione al programma di un ministro la contaminazione stilistica di Forum giunge al suo massimo compimento. Non ci si limita più ad affrontare i principali temi al centro del dibattito del Paese, ma si portano direttamente i politici a confrontarsi con questi all’interno dello schema imposto dal tribunale di Canale 5.

Nonostante così l’aspetto legal sia destinato inevitabilmente a risultare minoritario, Forum si conferma un programma in ottima salute, pronto ad affrontare al meglio questo importante compleanno.