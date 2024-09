Forum 2024 – 2025: chi sono i giudici della quarantesima edizione

Domani, lunedì 9 settembre, alle ore 11.00 in diretta su Canale 5, prende il via la 40esima edizione di ‘Forum’. In onda dal 29 settembre 1985, il programma ha tagliato il traguardo di 9.908 puntate originali (la 10millesima è prevista nel gennaio 2025).

In conduzione la giornalista Barbara Palombelli che ha aperto il programma a temi di sempre più stringente attualità, senza timori verso argomenti divisivi e contemporanei, raccontati attraverso storie di vita quotidiana, con rispetto ed equità, e risolti secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.

La prima puntata della stagione celebra l’evento con una clip che ripercorre la storia del tribunale più longevo della tv. Un’evoluzione – alla luce di grandi cambiamenti sociali, economici, religiosi e culturali – che ha determinato la necessità di un adeguamento del sistema legislativo del nostro Paese.

Una novità di questa nuova stagione è l’inserimento di casi in cui il convenuto nega l’addebito. Per poter accertare il fatto, Forum affida quindi il caso a una figura irrituale – l’Avvocato Istruttore – che avrà l’incarico di reperire elementi probatori aggiuntivi, da fornire al giudice per agevolare la ricerca della verità.

Altro importante inserimento è quello di Annamaria Bernardini de Pace nel collegio dei giudici.

“Nella prossima stagione di Forum sarò uno dei giudici della trasmissione. Farò parte del cast fisso e sono davvero entusiasta per questa nuova, stimolante avventura professionale. Ho accettato questo compito così importante perché a Barbara Palombelli, la conduttrice, mi lega un’amicizia fortissima che ho deciso di onorare. Da cinque anni, per la verità, Barbara mi chiedeva di diventare una giudice di Forum. Ma io ho sempre rimandato, ho sempre rifiutato perché non avevo il tempo” ha rivelato, qualche settimana fa, a ‘Di Più Tv’.

Tra le conferme: Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli.

Alle presenze di Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria si aggiunge Chiara Stile. I momenti di approfondimento restano a cura di Giulia Lea Giorgi.