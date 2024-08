Annamaria Bernardini de Pace: chi è la nuova giudice di Forum

Lunedì 9 settembre 2024, inizierà ufficialmente la nuova edizione di ‘Forum’, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 e Rete 4 (con la versione ‘Sportello’). Tra le new entry, ci sarà Annamaria Bernardini de Pace, avvocatessa di lungo corso, in qualità di giudice.

“Nella prossima stagione di Forum sarò uno dei giudici della trasmissione. Farò parte del cast fisso e sono davvero entusiasta per questa nuova, stimolante avventura professionale. Ho accettato questo compito così importante perché a Barbara Palombelli, la conduttrice, mi lega un’amicizia fortissima che ho deciso di onorare. Da cinque anni, per la verità, Barbara mi chiedeva di diventare una giudice di Forum. Ma io ho sempre rimandato, ho sempre rifiutato perché non avevo il tempo” ha rivelato, qualche giorno fa, a ‘Di Più Tv’.

La Bernardini de Pace, massima esperta di diritto della persona e della famiglia, nel 2018, ha già partecipato ad uno speciale domenicale del tribunale televisivo di Canale 5 inaugurando, di fatto, l’era della Palombelli.

In tv, è, spesso ospite di trasmissioni televisive come ‘Zona Bianca’, ‘Stasera Italia’, ‘Diario del Giorno’. A fine 2023, l’avvocatessa è stata una delle protagoniste più schiette di ‘Belve’, il programma di interviste di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Con massima schiettezza, ha parlato dei compensi percepiti o meno dai clienti vip:

“Rappresento moltissimi vip, tanti di loro non vogliono pagare. Ce ne sono molti che sono convinti che basta che io accosti il mio nome al loro e loro al mio che mi hanno ripagata in visibilità. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo. Asia Argento e Nina Moric non mi hanno pagata. Non mi sono arresa, ma hanno fatto sparire tutto quello che avevano. Asia Argento non la rappresenterei più, non era una vittima. È mai sembrata una vittima a qualcuno? Dei miei clienti non parlo mai, solo quelli che non mi pagano”

Chi è Annamaria Bernardini de Pace nuova giudice di Forum? Età, lavoro, Instagram

L’avvocatessa ha 76 anni. Ha un profilo Instagram @annamariabdp seguito, ad oggi, da oltre 22600 followers. E’ anche giornalista pubblicista ed autrice di libri. Ha due figlie, Francesca e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. Ha due nipoti, Alessandro Leon e Francesco.

Foto | Via Instagram