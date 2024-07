Focus ascolti, Forum per Canale 5 stagione 2023-2024

Proseguiamo la nostra carrellata sul bilancio stagionale dei programmi televisivi con uno dei titoli più storici del nostro piccolo schermo. Il riferimento è per Forum, il programma che presidia la fascia del mezzogiorno di Canale 5 da ormai tantissimi anni. La nostra rubrica di Focus ascolti dunque punta la sua lente d’ingrandimento proprio sulla trasmissione condotta, con successo, da Barbara Palombelli.

Forum, leader di fascia ed i dati stagionali

Partiamo come sempre dal dato medio della stagione 2023-2024 da poco terminata che è stato del 19,1% di share e 1.382.000 telespettatori. La puntata più vista è stata quella andata in onda il 9 febbraio 2024 che ottenne una media del 22,82% di share e 1.752.000 telespettatori. Lo scorso anno Forum ottenne una media del 20% con 1.464.000 telespettatori. Aggiungiamo il dato medio delle repliche del mese di giugno che è stato del 18% di share e 1.180.000 telespettatori. Il programma condotto da Barbara Palombelli si conferma anche quest’anno leader di fascia.

L’analisi per target, sesso ed età

Veniamo ora alla nostra consueta analisi per target dove notiamo una prevalenza di pubblico femminile con il 21,2% di share a fronte 16% di share per il pubblico maschile. Passiamo ora alle fasce per età, con lo share più alto fra gli over 65 nella misura del 21,7%, seguito dalla fascia 45-54 anni con il 19,1% di share. Nella fascia fra i 15 ed i 44 anni registriamo una media del 15% di share.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Per classi socio economiche abbiamo il 25,2% di share nella bassa, il 20,1% nella medio bassa, il 18,6% nella media, il 15,5% nella medio alta, per finire con il 12,6% nella classe alta. Per livello d’istruzione la percentuale di share più alta è nell’elementare con il 23%, segue al 17% la media inferiore, 14,2% media superiore, per chiudere con l’8,8% di share fra i laureati.

Forum ed i dati regionali

Chiudiamo come sempre con i dati regionali, partendo dalla regione in cui Forum totalizza lo share più alto, che risulta essere l’Abruzzo con il 40,8%, Segue la Valle D’Aosta con il 28,6% di share e l’Umbria con il 24,7%. La regione in cui il programma del mezzogiorno di Canale 5 totalizza lo share più basso risulta essere il Friuli Venezia Giulia con l’11,3%, seguito dalla Sardegna con il 13,3%, quindi c’è la Liguria con il 15,3% di share.