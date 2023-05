Poteva scegliere qualsiasi chiusura Serena Bortone per la puntata odierna di Oggi è un altro giorno, suo malgrado ha scelto una strada troppo impervia infilandosi in un ginepraio davanti al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

L’appuntamento con il programma del daytime di Rai 1 questo pomeriggio ha chiuso anzitempo (alle 15:45 circa) per lasciare spazio alla diretta del Tg1 da Milano in occasione del 150° anniversario della morte dello scrittore e poeta Alessandro Manzoni, evento che cade proprio in questo 22 maggio.

Fratin, invitato per parlare innanzitutto della disastrosa alluvione in Emilia Romagna, è stato l’ultimo ospite in ordine di scaletta nonché l’unica personalità istituzionale presente in studio. La conduttrice annunciando la diretta ormai imminente spende gli ultimi 20 secondi ricordando Manzoni citando I promessi sposi, peccato che lo fa commettendo una gaffe clamorosa:

“Mi viene in mente ‘Quel ramo del lago di Garda’ che aveva una visione…“, davanti a lei un interdetto Fratin alza il sopracciglio correggendola “Lago di como! Lago di Como!“, la Bortone pur cercando di rialzarsi dallo scivolone “Eh di Como! Certo!…che volge a mezzogiorno!” non è riuscita ad uscire dall’imbarazzo impantanandosi nuovamente pochi istanti dopo “tra due catene non indistinte di… vabbè vado a memoria, insomma non ero preparata” (per la cronaca il passaggio corretto è “tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi…“)

L’errore è subito rimbalzato sui social. La clip con la gaffe della conduttrice manco a dirlo ha iniziato il giro dei tweet giusto un paio di minuti dopo l’accaduto. Un doppio inciampo che dalla Bortone, più volte lanciatissima in citazioni poetiche e parallelismi di alto livello, magari non ci si aspettava così all’improvviso.

Quando finirà Oggi è un altro giorno?

Serena Bortone e la compagnia degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno torneranno anche domani, 23 maggio, alle ore 14. Questa edizione terminerà tra circa un mese, a giugno inoltrato, ma cosa ne sarà del programma?

Sempre più insistenti le voci di una fine vicina come anticipato nei nostri recenti retroscena. A conferma di una situazione sempre più in bilico si aggiunge la girandola dei nomi in lizza per il futuro del primo pomeriggio di Rai 1.